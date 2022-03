Myrka Dellanos defiende a Luis Miguel sobre las experiencias de una extrabajadora: ‘Yo a ella no le creo nada’

Ana Villarín, quien asegura haber trabajado con Luis Miguel reveló cómo supuestamente fue ser parte de su staff durante un concierto. Y es que según explicó en una entrevista con Alex Larracilla, habría firmado un acuerdo de confidencialidad además de que pedía que no lo vieran a la cara. Al escuchar las declaraciones, Myrka Dellanos, ex novia de El Sol, salió en su defensa negando que se comporte así con la gente que trabaja junto a él.

“Obvio que lo conozco, y lo conozco bien y creo que todo lo que está diciendo esta chava es completamente una mentira. En primer lugar, a mí me consta que trata a la gente con la que trabaja súper, súper bien, le ha pagado operaciones, ha hecho todo tipo de cosas buenas para sus empleados”, dijo Myrka en La Mesa Caliente (Telemundo).

“Jamás he visto algo así, en ningún momento. Ella también es tiktokera y sabemos que, si usas los keywords de las palabras clave, como ‘Luis Miguel me trata mal’, ella va a tener más views y le van a pagar y obvio, por eso es que la pusieron en esa entrevista”, continuó defendiéndolo.

Sobre Ana, agregó: “Yo a ella no le creo nada, no tiene credibilidad para mí... No lo diría si no fuese verdad, no me gusta hablar mal de las personas que yo conozco, ni de nadie realmente, no estuviera defendiendo esta parte si no fuera cierto, a mí me consta gente”.

Las declaraciones de Ana Villarín

En su charla, la mujer contó su experiencia como parte del staff de Ocesa, la empresa que maneja los eventos masivos en México. “Cuando llegaba Luis Miguel, que aparte llegaba tardísimo, por eso siempre empezaban tarde los conciertos, nadie podía estar viéndolo. Porque no le gustaba, entonces todos nos teníamos que voltear hacia la pared”, recordó.

“Les puedo contar a grandes rasgos, pero detalles no, o sea, hasta tienes que firmar tu acuerdo de confidencialidad. Casi ningún artista te hace firmar eso, así que desde ahí, red flags, pero te digo era mi primer trabajo, yo no sabía que no era lo normal”, dijo Villarín. La experiencia de Ana convenció a muchos seguidores, pues además de sus exitosas canciones, Luis Miguel es conocido por sus excentricidades y la forma tan hermética con la que se maneja. Sin embargo, Myrka ayudó a su imagen desmintiendo aquellos comentarios.