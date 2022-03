La respuesta de Adamari López ante la incómoda pregunta sobre Toni Costa

Adamari López fue la invitada especial del pasado jueves del recién estrenado show La Mesa Caliente, de Telemundo. Y justo como el nombre del programa lo indica, las preguntas ‘calientes’ salieron a relucir. Las presentadoras del show se enfocaron en la separación de ‘La Chaparrita de Oro’ y Toni Costa; por lo que Myrka Dellanos le preguntó cuál era su sentir sobre el nuevo amor de Toni y de lo rápido que él había superado la ruptura.

Adamari López en ‘La Mesa Caliente’

Parece que esta pregunta incomodó un poco a ‘Ada’, quien prefirió no responder y dijo que era muy probable que su hija, Alaïa, de siete años estuviera viendo el show. “’Ada’ quería preguntarte, hablando de que obvio son dos personas públicas, la gente va comentando, la niña va a ver algo... Yo quería preguntar específicamente sobre ahora la pareja nueva que tiene él, aunque uno no quiera estar con un hombre –como me ha sucedido a mí—si ese hombre enseguida empieza con otra persona, me da como algo que me molesta, ¿cómo te sentiste tú?”.

La presentadora de Hoy Día, contestó: “Nuestra hija debe de estar viendo el programa y es todo lo que tengo que decir al respecto, porque nadie sabe... Nada más”.

Adamari López, Toni Costa y su hija Alaïa la semana pasada en la Riviera Maya

Con esa respuesta, Adamari dio a entender que su hija de siete años no sabe sobre la relación de su papá con la modelo Evelyn Beltrán. Al parecer, la puertorriqueña ha tratado de proteger al máximo la privacidad de su hija y la idea que trata de fomentar en ella, de que aún son una familia unida.

Conflictos como padres separados

Esa no fue la única pregunta que causó revuelo durante el show. Giselle Blondet retomó una reciente entrevista que Adamari hizo con Molusco en su visita por Puerto Rico. En dicha conversación, la madre de Alaïa se refirió a los conficltos que ella y Toni suelen tener, ahora que están criando a la niña como padres separados.

“Bueno, son conflictos como puede haber entre padres de familia que ya no están juntos, no quiere decir que hayan conflictos todo el tiempo, pero pues hay momentos en los que no estamos de acuerdo en cosas entre él y yo, que no necesariamente tienen que ver con la niña”, respondió.