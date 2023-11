Salma Hayek celebra el cumpleaños 86 de su padre con una costumbre que divide opiniones

Para Salma Hayek no hay nada como pasar los días especiales en familia. Recientemente, la estrella de cine compartió el dulce festejo del cumpleaños 86 de su padre, Sami Hayek Domínguez. El hombre de negocios sopló las velitas de su pastel junto a su esposa, Diana Jiménez, su hijo Sami, además de su famosa hija y su nieta, Valentina Paloma. El festejo no solo llamó la atención por el hecho de que Salma Hayek haya compartido un momento tan familiar, sino que estuvo marcado por un toque latino.

Salma Hayek en el cumpleaños de su papá

En el video, se aprecia como, al final del clásico Happy Birthday, el señor Sami Hayek sopla las velitas de su pastel y posteriormente, Valentina en complicidad con su madre, empujan suavemente al festejado contra el pastel gritando alegremente “¡Mordida, mordida!”. Dicha costumbre se lleva a cabo en varios países, y aunque no es del agrado de muchos, parece que en la familia de Salma Hayek sí se acostumbra.

La estrella de Frida compartió el video del momento familiar y escribió junto a este lo siguiente: “Papá que bendición tan grande poderte celebrar un año más. Que vengan muchas mas mordidas con mi pastel favorito de chocolate 🍫 #chocolate”.

“¡Tiene barba, tiene barba de chocolate!”, se escucha decir a Valentina, quien de inmediato sacó su teléfono para capturar el momento, mientras Salma le acercaba una servilleta a su padre para ayudarlo a limpiarse los restos de la tarta que habían quedado en su rostro.

“Ame el tiene barba de chocolate”, “¡Te pasas Salmita! Casi lo ahogas! 😂 Felicidades”, fueron solo algunos de los comentarios de los seguidores de la nominada al Oscar. Sin embargo, también hubo opiniones divididas, ya que algunos consideraron de mal gusto empujar al festejado al pastel, mientras que otros aseguraron que lo más probable era que el padre de Salma Hayek estuviera de acuerdo con la mordida a la tarta. “Ayyy así se celebra en México. Si lo hacen es porque al señor evidentemente no le molesta. Si a ustedes no les gusta pues no lo hagan y ya, dejen el drama. Muchas felicidades a tu papi, Salma”, escribió un follower.

Un padre orgulloso

El padre de la estrella de cine suele ser reservado y está detrás de los reflectores, pero en algunas ocasiones, se muestra ante las cámaras, como en julio de 2022, cuando fue invitado a la fiesta de cumpleaños del boxeador Julio César Chávez. En esa ocasión, el empresario se deshizo en halagos hacia su hija.

“(Estoy) sumamente orgulloso de ella, por su forma de ser, es una extraordinaria empresaria, pero no tienen ustedes idea cómo es como mamá, hija, hermana, amiga; es única”, dijo en una declaraciones retomadas por El Heraldo de México. “Para ella no hay cosa que le inspire llegar a lo que está logrando”, destacó.

Salma Hayek con su padre y su hermano

