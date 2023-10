Salma Hayek deslumbró en Nueva York con un conjunto totalmente dorado

Salma Hayek luce espectacular en dorado. La estrella de Hollywood fue fotografiada en la 34ª Hadrian Gala anual del World Monument Fund vistiendo un traje dorado de tres piezas mientras caminaba por la alfombra roja y posaba para las cámaras en el evento exclusivo en The Rainbow Room en la ciudad de Nueva York.

La actriz Salma Hayek luce un impresionante conjunto de brillos en Nueva York

La actriz mexicana no le tiene miedo a experimentar con arriesgados looks dentro y fuera de la alfombra roja. En esta ocasión, nos deslumbró dándole un twist al tradicional traje de negocios. Su conjunto totalmente dorado incluía un chaleco abotonado, pantalones anchos y una chaqueta a juego.

Salma combinó este llamativo outfit con un collar de diamantes, pequeños aretes a juego, un bolso de mano dorado con acabado metálico y unos tacones de aguja para estilizar su figura.

Salma complementó su deslumbrante look con un cabello suelto y lacio por debajo de los hombros que combinó con su característico maquillaje suave y glamuroso. Unos labios rojos y satinados fueron el toque final de este poderoso look que dio mucho que hablar.

Pero esta no es la primera vez que la actriz le da un giro inesperado a un tradicional atuendo formal. Recientemente la celebridad vistió un elegante conjunto de cuero para la exposición Cosmos de Gucci en Londres.

La estrella elevó su look de “oficina” al usar una chaqueta de cuero corta color azul sobre una blusa blanca y elegante. Para terminar, Hayek opto por una falda midi de cuero negra y la combinó con unos tacones azules a juego y un bolso Gucci con detalles plateados.

Salma es conocida por tener una agenda muy ocupada, asistiendo a múltiples eventos y siempre mostrando sus mejores looks. A principios de este mes, se tomó un momento para disfrutar de un momento de calidad con su hija Valentina Paloma en el after party del estreno del documental de Netflix de David Beckham, mientras vestía un look morado a juego.

Vídeo Relacionado: Estas zapatillas también funcionan como una impresora de tinta tradicional. Loading the player...