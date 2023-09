Salma Hayek disfruta de México con su hijastro

Orgullosa de sus raíces, Salma Hayek compartió que recientemente estuvo de visita en México. La nominada al Óscar no viajó sola sino en compañía de su hijastro, Augustin James, fruto de la relación de su esposo, Francois-Henri Pinault con la modelo Linda Evangelista. La estrella de Frida ve al joven de 16 años como su propio hijo. Además de esto, entre su hija Valentina Paloma, y su medio hermano hay una diferencia de edad de solo unos meses, por lo que la complicidad entre ambos es absoluta.

©@salmahayek



Salma Hayek con su esposo Francois-Henri Pinault y sus hijos: Francois, Augustin, Mathilde y Valentina

A través de sus redes sociales, Salma Hayek compartió una serie de fotos y videos de lo mucho que disfrutaron de su estancia en México. La actriz de 57 años pasó unos días en Baja California Sur, y en esta visita ella y su familia fueron al restaurante Jazamango, en el que saborearon la gastronomía del lugar. En los clips que compartió, la artista mostró el momento exacto en el que ella y Augustin degustaban uno de los posrtres más populares del restaurante; se trata de un mousse de eucalipto, con bizcocho de chocolate, helado de yogur de albahaca, cáscara de chocolate blanco y flores comestibles... toda esta delicia en forma de una gran fresa gigante.

©@salmahayek



Salma Hayek y Augustin James en México

“¿Qué es esa cosa café?”, se escucha decir a ‘Augie’ mientras inspecciona el postre que estaba a punto de disfrutar. En tanto, en otro de los videos, la actriz de películas como From Dusk Till Dawn se deja ver deleitándose con el exótico postre.

Linda Evangelista, madre de Augustin, fue de las primeras en reaccionar al post de Salma Hayek. Debajo de la publicación, la modelo comentó con unos emojis en forma de fresa y barra de chocolate.

En el post de vacaciones no se aprecia a Francois-Henri Pinault ni a Valentina Paloma, pero lo más seguro es que ambos hayan estado presentes en este viaje familiar, pues son muy unidos, además de que esta travesía se da días después de que Valentina cumpliera 16 años, así que podría haber sido un viaje para conmemorar su cumpleaños.

La gran relación de Salma Hayek y Linda Evangelista

En más de una ocasión, Salma ha compartido fotos y videos al lado de sus hijastros, Augie, Mathilde y Francois. Además de esto, la actriz parece tener una sana relación con las madres de estos, sobre todo con Linda Evangelista. La modelo, quien lleva años retirada de los reflectores, compartió en una entrevista con Vogue el lindo gesto que la estrella latina tuvo hacia ella en pleno Thanksgiving.

La top model contó que estaba muy enferma y que no tenía ánimos de hacer una cena para celebrar. “Estaba enferma en Acción de Gracias... y Salma se subió al avión con su hija, vino aquí e hizo la cena. Me preguntó ‘¿qué quería?’, era una lista de deseos muy selecta”, dijo.

“Le había dicho que no iba a tener el Día de Acción de Gracias, que no me sentía bien. Y ella dijo: ‘Oh, sí que lo vas a tener. Voy a ir’. Y de repente, ella estaba aquí”, contó Evangelista. La modelo reveló que la estrella de cine cocinó para ella un gran banquete. “Quería su pollo mexicano con papas trufadas. Y pasó el día en la cocina y lo preparó todo ella misma. Sin ayuda. Los niños la ayudaron al final. Hizo un festín, una comida hermosa, muy hermosa”, agregó.