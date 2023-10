Salma Hayek y Camila Cabello celebran el Día Nacional del Taco

Salma Hayek y Camila Cabello están más que orgullosas de sus raíces, por lo que no podían dejar pasar una importante festividad en honor a uno de los platillos más conocidos de México. El par de famosas celebraron el Día Nacional del Taco de la mejor manera; degustando unos tacos que se veían increíblemente deliciosos.

En el video, compartido en la cuenta de Instagram de Salma Hayek, se aprecia a las dos ‘celebs’ comiendo tacos mientras suena la canción Bongo Cha Cha Cha de fondo. “¡Ay dios mío!” dice Hayek, mientras le da un mordisco a su taco. El video concluye con los dos muy animosas saboreando el platillo típico. “En Londres con @camila_cabello celebrando nuestra herencia culinaria en el Día Nacional del Taco”, se lee en la publicación compartida por la estrella de Frida.

Hayek y Cabello son embajadoras de su cultura y, a menudo, hablan públicamente de sus identidades. Hayek suele publicar sobre comida mexicana y hablar de sus experiencias como inmigrante en una época en la que Hollywood no tenía espacio para ellas. En el caso de Cabello, constantemente se sincera sobre sus experiencias como mujer cubanoamericana con un padre mexicano. “Yo tenía casi 7 años en ese momento, nací en La Habana, Cuba. Mi papá es mexicano y vivíamos de ida y vuelta entre el calor de La Habana y la jungla de asfalto de la Ciudad de México. No me di cuenta entonces, pero, vaya, ahora me doy cuenta”, escribió Cabello en una carta publicada a través de Pop Sugar.

La herencia de Camila Cabello se explora en su música

El último disco de Cabello, titulado Familia, explora su herencia y su relación con su identidad como latina. “Estos últimos dos años estuve en el centro de mi familia, entonces las canciones que escuché fueron la música con la que crecí, las que escuchaban mi mamá y mi papá”, dijo en entrevista con Vogue México. “Quería recrearlo en este disco, literalmente con mi familia, porque resuena conmigo en muchos niveles”.