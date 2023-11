Salma Hayek reacciona al homenaje que le hizo Kim Kardashian en Halloween: ‘Me siento muy honrada’

Halloween es uno de los festejos favoritos de muchos y como cada año, los famosos aprovechan esta ocasión para mostrar sus facetas más divertidas y también su creatividad. Mientras que algunos apuestan por disfraces terroríficos, otros más se inclinan por caracterizarse de personajes populares y del cine y la televisión. Además de su disfraz a juego con su hija inspirado en Clueless, Kim Kardashian quiso rendir tributo a Salma Hayek en una de sus actuaciones más recordadas a inicios de su carrera, lo cual no pasó desapercibido para la actriz mexicana.

Kim ha causado sensación este Halloween.

Este 1 de noviembre, un día después de Halloween, Kim tomó su cuenta de Instagram para mostrar su versión de Santanico Pandemonium, el personaje que Salma interpretó en la cinta de 1996 From Dusk Till Dawn, dirigida por Robert Rodriguez y escrita por Quentin Tarantino. Se trata de una exuberante y seductora bailarina, pero es que también la temible reina vampiro que gobierna el bar Titty Twister durante la noche.

Fiel a la caracterización de Salma en aquella película, Kim se vistió con un sexy bikini de terciopelo en color vino, brazalete dorado en el brazo y un tocado de plumas parecido a un penacho. Pero quizás lo que más llamó la atención del video fue que, como en la cinta, la estrella de The Kardashians posó con una serpiente gigante real que envolvía su cuerpo.

Aunque lo más seguro es que el reptil no significara ningún peligro para Kim, lo cierto es que no cualquiera se atrevería a sostener una serpiente así con tal serenidad, como bien lo hizo ella en su clip, el cual fue ambientado con la canción After Dark de Tito & Tarantula. Instantes después, hizo a un lado al animal y se quitó el tocado para bailar suavemente y sacudir su melena, apegada a la interpretación de Salma en From Dusk Till Dawn.

Salma Hayek en ‘From Dusk Till Dawn’

El sello de aprobación de Salma

Este video rápidamente se hizo viral y no tardó en llegar a la actriz mexicana, quien sin dudarlo lo compartió en sus propias historias de Instagram. “Bravo @kimkardashian. Me siento muy honrada”, escribió. “¡Me has traído algunos recuerdos salvajes! Y un poco de trastorno de estrés postraumático”, agregó bromista. “Kim lo llevó mejor”, opinó.

El comentario de Salma sobre el trastorno de estrés postraumático probablemente se refiere al hecho de que tuvo que grabar aquella icónica escena de baile con la serpiente pese a que tenía miedo a los reptiles. Ella misma lo confesó hace unos años al hablar de su recordado papel en From Dusk Till Dawn.

“Quentin me dijo: ‘Oh, por cierto, estás bailando con una serpiente’. Dije: ‘No puedo hacer eso, no puedo hacer eso. Es mi mayor temor’”, contó la actriz en 2017 en una charla con Yahoo! Entertainment. “Tuve que superar mi mayor miedo. Tuve que entrar en trance para bailar. Y no hubo coreografía. Fue improvisada. Porque no se puede coreografiar una serpiente, ¡no sabemos qué va a hacer!”, recordó.

