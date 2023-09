Kim Kardashian presume look diferente (y muy atrevido) en redes

En el mundo hay personas que se ganan el título de referentes en la moda y la belleza, ya sea por sus estilismos o por ser los consentidos de diseñadores para portar looks memorables, Entre la lista de estos se encuentra la más popular de la familia Kardashian, Kim, quien desde hace años ha sido una importante influencia para las mujeres por su estilo y hasta por las notables transformaciones a su cuerpo.

Siempre con el una melena media o larga, y experimentando con tonos como el icónico platinado o su oscuro castaño natural, Kim K luce impecable en cada aparición pública.

Ese símbolo relacionado a la ultrafeminidad de la ex esposa de Kanye West es uno de sus principales atractivos y por tal motivo sorprendió tanto cuando hace unos días la también modelo posó para la portada del CR Fashion Book con un look completamente nuevo para ella.

Así es el nuevo estilo de Kim Kardashian

El cabello casi rapado es el cambio más notorio en la apariencia de Kim, quien protagoniza la edición con la que esta publicación dedicada a la moda celebró su primera década. En la foto de portada, la segunda hija de Kris Jenner complementó su nuevo corte con una tank top blanca y manchada de Dsquared2 y lentes de Old Focals pero, sin lugar a duda, lo más importante del estilismo fue el beauty look.

El retrato completamente frontal enaltece su largo cuello y destaca por el juego de luces y sombras en su afilado rostro. Los párpados superiores de sus ojos fueron enfatizados por un wet-look y largas pestañas y arriba de estos unas muy finas cejas, que se han convertido en el terror de muchas y que estarían viendo su regreso.

Las comparaciones de Kim Kardashian con Bianca Censori, la nueva esposa de su ex

Lo que ha provocado este particular estilismo –que en el interior de la publicación ofrece otras variantes como maquillaje corrido y atuendos a los que la famosa no nos tiene acostumbrados– es que sea comparada con otras mujeres, siendo la más común la australiana Bianca Censori, actual esposa de su ex pareja y padre de sus hijos, el rapero Kanye West.

Y esto era de esperarse, ya que la arquitecta, quien contrajo nupcias con Ye a principios de este año, también es una mujer que disfruta experimentar con su cabellera y desde hace algún tiempo es una de las mujeres que lleva el cabello corto.

Mismo caso ha pasado con la cantante Doja Cat, quien lleva el pelo casi rapado, cejas finas y estos atributos han provocado que sea mencionada en los más de 20 mil comentarios que recopila la exitosa publicación de la influencer y empresaria.

En las últimas horas, Kim ha realizado publicaciones a través de sus historias y luciendo la melena que todos conocemos, por lo que debemos asumir que su look corto no es más que algo pasajero y que fue una peluca muy bien colocada por el estilista Matt Benns.

