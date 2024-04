Búhos, llamas, caballos y perros; Salma Hayek sorprende con todas las mascotas que tiene en casa

Más allá de su talento frente a las cámaras y su carisma único, Salma Hayek es conocida por su gran amor y dedicación a los animales. Su propio hogar es una prueba de ello, pues en él tiene una variedad de 30 mascotas que van desde perros, gatos, aves y hasta llamas, a los que les tiene un gran cariño. Contenta por las alegrías y momento que pasa junto a ellos, aprovechó el Día Nacional de las Mascotas en USA para compartir con sus seguidores cada uno de los animalitos que viven en su casa, dando un toque diferente en cada rincón.

“Para mí todos los días son #NationalPetDay 🐈🐈 ⬛🦮🐰🐇🐎🫏🐐🦆🐥🐑🦙🦜🪿🐏🦉”, escribió junto a un video de sus amadas mascotas. Y tal como los emojis lo describieron, Salma dejó ver que en casa tiene gatos, un búho, perros, hámsteres, peces, y caballos. En su mayoría, cada especie fue rescatada, promoviendo la empatía por los animales y brindándole un hogar a los necesitados en vez de comprar sólo por coleccionar.

En el clip podemos ver la astucia y curiosidad de los mininos, la compañía y las salidas al aire libre junto a los perros, la majestuosidad de su caballo negro, la atenta mirada de su búho y la simpatía de sus llamas. Además, dejó ver que tiene varios periquitos, mismos que ya había presentado años atrás cuando se unió a las redes sociales.

En su hogar en Londres junto a su esposo, François- Henri Pinault, Salma tiene una gran variedad de perros que siempre están al pendiente de ella para llenarla de cariño cada vez que se encuentran. Entre ellos hay razas como pastor alemán, bulldog francés, labrador retriever, husky y algunos mestizos, mismos que ha adoptado luego de verlos solos y sin casa en la calle.

Una conexión especial

Con su publicación, Salma reafirma su cariño por las mascotas, algo que ha sido una constante en sus publicaciones en las redes sociales, en donde la hemos visto muy cariñosa, especialmente con sus perros. Este detalle de su corazón, lo habría aprendido de su padre, quien le enseñó a respetar y cuidar a la naturaleza así como a los animales.

Esta conexión es tan especial que la misma Salma reveló en un documental de Netflix que hace unos años, mientras buceaba, se encontró con un pez en un arrecife de coral que la siguió y juntos empezaron a jugar debajo del mar. “Me estaba siguiendo, se me acercaba. Empecé a jugar con el pez, me dejó tocarlo. Empecé a nadar con él. Me enamoré. Cuando me fui, me fui llorando”, relató la actriz mexicana. Incluso aseguró que cuando salió del agua, podía ver el ojo del pez como si la estuviera buscando en la superficie, una experiencia que se lleva en el corazón.