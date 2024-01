El alentador mensaje de Salma Hayek para quienes padecen dislexia

Salma Hayek siempre ha asumido su dislexia como parte de su personalidad, un trastorno del aprendizaje que no la frenó en sus sueños de estar en los sets de Hollywood como actriz, directora y productora. Inspirada en su propia experiencia y cómo ha salido adelante a pesar de aquel diagnóstico que recibió en su adolescencia, la originaria de México envió un alentador mensaje para aquellos que día a día libran esta batalla, motivándolos a seguir adelante a pesar de todo.

“Para todos mis compañeros disléxicos, especialmente aquellos que vuelven a la escuela. Ustedes pueden lograrlo ✌️”, escribió junto a un video en el que reunió las ocasiones en las que ha hablado públicamente de su dislexia. Quizá una de las más conocidas es la que hizo durante su participación en Black Mirror, para el episodio Joan is Awful, en donde se define a sí misma como “una talentosa actriz disléxica con inglés cuestionable”.

En otra de sus entrevistas comparte cómo es que logra entender lo que lee evitando aquella dificultad natural: “Mi cerebro, en vez de leer las palabras, sólo ve imágenes. Y eso es algo bueno si quieres ser director de cine”, expresó.

Para demostrar que no hay nada de qué avergonzarse, Salma incluyó un momento de su entrevista con The Tonigt Show with Jimmy Fallon, en donde contó cómo es que se le dificultó aprenderse el nombre de la cinta The Hitman’s Wife’s Bodyguard, en la que compartió set con Samuel L. Jackson.

“Empecé a practicar el nombre de la película desde que la estábamos rodando, porque soy disléxica y decía: ‘Hitman’s Bodyguard Wife, Hitman’s Wife Bodyguard y Bodyguard Hitman’s Wife’. Me confundía mucho”, reveló.

La joya más preciada y valiosa que siempre lleva puesta

Dispuesta a seguir alentando a la gente a pesar de los trastornos que tengan, Salma recordó otro momento en el que su autoestima y carisma pudieron más. Durante una alfombra roja, una reportera le preguntó cuál era el accesorio más caro que llevaba esa noche, y ella respondió: “Mi cerebro. ¡Trata de vender esa joya!”.

Vídeo Relacionado: Selena Gomez considera dejar la música después de 'un álbum más' Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.