Salma Hayek lamenta la partida de Alec Musser, su compañero en ‘Grown Ups’: ‘Me rompe el corazón’

El pasado 13 de enero se dio a conocer el sensible fallecimiento del actor Alec Musser, quien tenía apenas 50 años. Esta triste noticia fue confirmada por su propia prometida, Paige Press, quien reveló a TMZ que el también modelo murió en su casa en Del Mar, California, aunque sin dar dio más detalles. Ahora, mientras se espera que se esclarezcan las circunstancias del deceso, Salma Hayek, quien trabajó con el intérprete hace varios años, ha lamentado la partida y ha enviado sus condolencias.

Alec murió en su casa en California, a los 50 años.

“En memoria de Alec Musser. Fue muy amable, profesional y absolutamente divertido. Su partida anticipada me rompe el corazón”, escribió la actriz mexicana en su cuenta de Instagram al compartir el video de una escena en la que compartió con el actor en Grown Ups, en 2010. “Me siento tan bendecida de haber podido conocerlo. Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos por esta gran pérdida”, agregó Salma en su publicación.

Adam Sandler, protagonista de dicha cinta, también lamentó el fallecimiento de Alec en sus redes sociales. “Me encantaba este chico. No puedo creer que se haya ido. Un hombre maravilloso, divertido y bueno. Pensando en Alec Musser y su familia y enviando todo mi cariño. Un verdadero gran amor de persona”, escribió el actor en su Instagram el pasado 13 de enero.

Además de su película junto a Salma y Adam, Alec trabajó en exitosas series como All My Children, Rita Rocks y Desperate Housewives. Sin embargo, no solo solo dedicó su vida a la actuación, pues también era aficionado a deportes como el surf y el esquí en nieve, así como un apasionado del fitness. Gracias a su espectacular físico, trabajó como modelo para diferentes marcas y protagonizó portadas para revistas como Men’s Health.

El desgarrador mensaje de su novia

Paige Press, novia de Alec, se despidió de su novio con un desgarrador mensaje en redes sociales, el cual acompañó con algunas fotos junto a él. “Mi corazón está tan roto. Hoy es el peor día de mi vida. Estábamos muy felices. Nunca me voy a quitar el anillo”, escribió en su Instagram, revelando así que tenían planes de boda. “Nunca dejaré de amarte... Fuiste el mejor novio que nunca tuve. Descansa en paz, amor mío”, agregó.

En julio de 2023, Alec publicó una foto al lado de su novia donde se mostraban muy felices en una feria de San Diego, y ella luciendo una sortija en su dedo anular. “Si no puedes vencerlos, únete a ellos”, escribió el modelo. Más tarde precisó: “Solo para aclarar, el anillo es noticia vieja. No nos comprometimos en la feria”.

El actor estaba comprometido con su novia Paige Press.

