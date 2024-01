Fallece el actor mexicano Adan Canto a los 42 años

El actor mexicano Adan Canto, conocido por series como Designated Survivor y Narcos, falleció el 8 de enero a los 42 años. El intérprete, que también participó en una de las cintas de la saga X-Men, murió a causa un cáncer, el cual decidió tratar en la más estricta intimidad. El intérprete había aparecido recientemente en la serie The Cleaning Lady, la cual está por lanzar su tercera temporada, y en la película Agent Game, en la que compartió créditos con Mel Gibson.

Adan falleció a los 42 años debido a un cáncer de apéndice.

“Adan tenía un profundo espíritu que pocos conocían. Aquellos que lo pudieron ver cambiaron para siempre”, expresó su familia en un comunicado en el que confirmó la noticia de la partida del actor, quien era originario de Acuña, Coahuila, pero fue criado en Texas. La publicista Jennifer Allen le dijo a Associated Press que Canto falleció de cáncer de apéndice y había optado por mantener su diagnóstico en privado.

“Un hombre que nunca se quejó e inspiró a tantos. Te amamos por siempre Adan”, se publicó en la cuenta de Instagram del actor, acompañado de una foto suya en blanco y negro y una cita del escritor británico J. R. R. Tolkien. Poco antes se había compartido un video en el que se veía al mexicano tocando la guitarra frente a su hijo menor y cantando apasionadamente mientras su esposa lo acompañaba en el piano.

Stephanie Ann Canto, esposa de Adan desde 2017, se despidió del actor en Instagram con una emotiva publicación acompañada de una selfie de ambos. “Por siempre mi tesoro, Adan, nos vemos pronto”, escribió tras compartir una cita bíblica. “No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín destruyen y donde ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6:19-21”.

Su esposa Stephanie le dedicó unas palabras en redes sociales.

El actor tuvo dos hijos con Stephanie: Roman Alder, de tres años y Eve Josephine, de 18 meses. La última publicación que Adan hizo en sus redes sociales fue en junio de 2022, precisamente para celebrar su paternidad. “¡Feliz día del padre! He sido bendecido con el mío”, escribió junto a una selfie con su familia.

Además de su esposa, le sobreviven dos hijos.

Las reacciones tras su fallecimiento

Halle Berry, compañera de Adan en X-Men: Days of Future Past, lamentó la partida del actor. “No tengo palabras, pero mi querido y dulce amigo Adan acaba de ganar sus alas. Siempre, siempre en mi corazón”, escribió la intérprete de Storm en su Instagram junto a una foto de Canto. Ambos trabajaron juntos también en Bruised, la película de 2021 que marcó el debut como directora de la actriz.

El actor Kiefer Sutherland, protagonista de Designated Survivor, también expresó sus condolencias por el fallecimiento de su compañero. “Estoy desconsolado por la pérdida de Adan Canto. Era un espíritu tan maravilloso. Como actor, su deseo de hacerlo bien, de ser grandioso y luego hacerlo mejor fue realmente impresionante y lo extrañaremos mucho. También estoy desconsolado por su esposa, Steph, y sus dos hijos pequeños. Adan, descansa en paz”; escribió el ganador del Emmy junto a una foto en la que se le veía con el mexicano en el set de la serie que protagonizaron.

Kiefer Sutherland lamentó la muerte de su compañero.

Warner Bros.TV y FOX lamentaron también la partida del actor. “Estamos desconsolados al enterarnos del fallecimiento de Adan Canto. Un actor maravilloso y querido amigo, tuvimos el honor de tenerlo como parte de las familias de Warner Bros. Television y FOX Entertainment con THE CLEANING LADY y THE FOLLOWING. Extrañaremos muchísimo a Adan”.

