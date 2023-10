Jomari Goyso acaba con la duda y explica por qué siempre luce enojado y a la defensiva

En la mayoría de sus videos en las redes sociales, Jomari Goyso deja ver una personalidad fuerte y pocas veces se reserva su honesta opinión. Y es esa sinceridad lo que le ha hecho ganarse la confianza y cariño del público y de sus allegados. Al mismo tiempo, vemos que el experto en belleza es un amigo incondicional de personalidades como Francisca, Jacky Bracamontes, Marlene Favela, Pamela Silva, Dayanara Torres, Karina Banda o Carlos Ponce. Por ello, en una sesión de preguntas y respuestas, uno de sus seguidores aprovechó la oportunidad para cuestionarle por qué es que siempre luce enojado cuando en realidad es “muy linda persona”. Y de lo más sincero, Jomari respondió.

“Una buena observación”, dijo en sus historias de Instagram. Para no dejar una impresión equivocada y despejar todas las dudas, explicó: “Soy cero enojón, puedo parecerlo y lo entiendo”.

Este detalle ya lo había examinado tiempo atrás y compartió sus conclusiones. “El otro día lo analizaba con mi psicóloga. Creo que mi personalidad siempre está a la defensiva por cosas de mi infancia. Por el bullying y otras cosas”, dijo un poco pensativo pero sin ocultar nada. “Entonces, entiendo que la gente piensa que estoy enojado o algo así, pero creo que es parte de mi personalidad”, agregó sonriendo.

Además, explicó que podría parecer que tiene un gesto molesto por los procedimientos estéticos a los que se ha sometido: “También los Botox no ayudan mucho porque no se me mueve nada y uno tiene cara como más de enfadado todo el tiempo. Pero no lo estoy”.

La pesadilla que vive con su propia casa

En algunas de sus charlas y publicaciones, Jomari reveló que ha pasado hasta por 12 mudanzas, por lo que en busca de estabilidad, se propuso construir su propio hogar. Sin embargo, las cosas no han salido conforme a lo planeado, un tema del que también habló en esta sesión de preguntas y respuestas.

“Quiero llorar. Nadie sabe...”, dijo a sus seguidores. Y agregó: “La gente que se ha puesto a construir casa sabe la pesadilla que es, sobre todo en Estados Unidos con los permisos y todo. ¡Todo es una pesadilla! Por ahora no existe ni casa”. Un tanto resignado y entre risas, confesó que dejará que todo fluya: “¿Pero eso qué? Dios tiene un plan perfecto que he terminado aceptando”.

Vídeo Relacionado: Ariana Grande debe pagar 1,25 millones a su ex-esposo tras divorcio Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.