Jomari Goyso rompe en llanto con un recuerdo en plena mudanza

Jomari Goyso inicia una nueva etapa en su vida personal, con la que se enfrenta a una mudanza que lo lleva por otros caminos y que lo obligó a hacer una exhaustiva inspección en sus pertenencias, encontrándose con recuerdos y fotos de personas que pasaron por su vida y que, al verlos con detenimiento, provocaron sus lágrimas. Como pocas veces, abrió su corazón para mostrar sus verdaderos sentimientos lejos de las cámaras y que de verdad lo afectan, un detalle de su personalidad que provocó una ola de mensajes de cariño y comprensión.

“Es hora de empacar otra vez y seguir mi destino… ¡No tengo miedo al cambio! Solo a estancarme...”, escribió Jomari junto a un video en el que revela una de las razones por las que se cambia de hogar. “¡Es hora de moverme, de incomodarme y crecer! ¡No se preocupen, ya he vivido en 12 casas diferentes y 7 ciudades! ¡40 años de vida y aquí sigo estudiando en el colegio de la vida con el maestro de maestros: ¡Dios! #movingout”, continuó. Pero el detalle que causó sus lágrimas fue la ausencia de una gran amiga y compañera de vida: “EXTRAÑÁNDOTE MI BELLA LESLIE MONROY 🙏”.

“Empacando, desempacando, encuentras muchas cosas. Encontré cosas de gente que no está conmigo, que aún no he podido procesar, que aún no he podido asumir. Que ya no la voy a ver más”, explicó mientras mostraba fotos de aquellos con quienes alguna vez compartió bellos momentos.

Entre lágrimas y recordando esos días, continuó sobre su hogar: “Siempre he querido tener un santuario. Necesito sentirme protegido en mi casa. Pero hay momentos que mi casa se ha convertido en una fortaleza, y eso para mí es peligroso porque las fortalezas te aíslan del mundo en el que vivimos. Te convierten en una persona que no escucha sus propios pensamientos, que no escucha su propio razonamiento”.

Jomari, en busca de mejorar su estado de ánimo, empacó todas sus cosas sin especificar si sólo se cambiará de casa o también de ciudad en busca de nuevas oportunidades laborales. “Me llevo algo que tengo de ustedes, una imagen que tengo llena de rosarios y regalos que ustedes me han dado y, en muchos momentos difíciles, delante pongo una vela, porque es bonito saber que la gente te quiere”, continuó con los sentimientos a flor de piel.

Un nuevo comienzo

Entre cajas llenas de sus pertenencias, Jomari agradeció a la gente por la compañía que le brindan día a día en su vida. Y en la última parte de su emotivo video, dejó ver que el glamour de la televisión es sólo parte de la magia que acompaña a la fama. “esta es mi realidad, no pasa nada”, expresó sonriente mientras seguía moviendo sus cosas de un lugar a otro.