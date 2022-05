Jomari Goyso, el héroe de la boda de Francisca Lachapel

La boda de Francisca Lachapel no habría sido la misma sin el carisma y apoyo de su gran amigo, Jomari Goyso. Además de grabar cada detalle para compartirlo con el público y tener un registro visual para que en los próximos años los novios no olviden nada de su gran día, el experto en belleza sustituyó a las damas de honor para convertirse en el caballero de la novia, un papel que desempeñó con mucho cariño y su característico sentido de humor que tantas risas nos provoca. Pero hubo un detalle que, de no estar presente él, habría complicado más las cosas para la novia, quien minutos antes de la boda tuvo una emergencia con su ajuar que hizo que se retrasara su salida.

Sin permitir que Francisca se alterara, Jomari tomó las cosas en sus manos cuando una costura del velo se zafó. Él, con aguja e hilo en mano, empezó a coserlo hasta dejarlo perfecto y sin temor a que volviera a romperse. “¡¡LA EXCLUSIVA ESTÁ AQUÍ!! ¿Por qué la novia no salía de su habitación y nos retrasamos? ¡Porque el velo se rompió! 😮😳”, reveló en sus redes sociales junto a un video en el que se encarga de todo.

Jomari hizo uso de su experiencia y lo que aprendió de su madre y abuela para evitar que el estrés se apoderara de este momento. “Como me enseñó mi mamá, que es costurera, (aunque mi santo padre se lo prohibía) ¡y como se lo vi a mi abuela que era sastra! Y le decían ‘LA ROSALIA LA SASTRA’, saqué mi lado de ‘sastre’, ‘estilo calle’ ¡y solucionamos cualquier altercado que se interpusiera en el camino de la felicidad de un día mágico! Lol 😂”.

El apoyo y la opinión de un amigo

Más que por su experiencia en estilo y belleza, Jomari estuvo junto a Francisca por su linda amistad. Fue gracias a él que pudimos ver cómo la ex Nuestra Belleza Latina vivió el proceso de elegir el vestido que llevaría en su día más especial junto al amor de su vida, así como los cambios de vestuario que la hicieron sentir cómoda sin perder el estilo.