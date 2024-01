Mostrando sus abdominales, Jomari Goyso se luce como modelo en una importante pasarela

Para nadie es un secreto que, además de ser un presentador carismático, Jomari Goyso es todo un experto en temas de moda y belleza. A menudo, el conductor de Despierta América (Univision) comparte sus opiniones respecto a los looks de las celebridades, siempre de manera directa y con un estilo único. Sin embargo, ahora le ha tocado ponerse a sí mismo en bajo las miradas de otros observadores, pues ha debutado como modelo de pasarela en un importante evento de moda: el Miami Fashion Week.

Jomari suele impactar en las alfombras rojas.

La noche del 24 de enero Jomari debutó como modelo al desfilar con una de las creaciones del diseñador costarricense Karl Kani, quien presentó su nueva colección de inspiración urbana en el Elser Hotel. Pero antes, el presentador estuvo compartiendo en sus redes sociales algunos vistazos de esta inolvidable experiencia.

Transparente como suele serlo, el conductor admitió tener ciertas reservas sobre hacerla de modelo, e incluso se acercó a los profesionales para pedirles algunos consejos. Sin embargo, no se mostró muy convencido cuando uno de ellos le recomendó tener confianza en sí mismo. “Ay por favor, mensaje inspiracional, no puedo con los modelos ahora inspirando”, comentó con su característico sentido del humor.

Llegado el momento, Jomari se subió a la pasarela para modelar un conjunto de jeans y chaqueta blancos con parches. Desde el primer momento llamó la atención que el conductor es dueño de un increíble físico, pues con su look dejó al descubierto sus marcados abdominales.

Pese a la renuencia que mostró en un inicio, no lo hizo nada mal en el desfile, pues caminó con total seguridad y soltura enfrente de decenas de personas. Hizo pequeñas pausas para ser retratado por los fotógrafos y hasta se animó a darse una vuelta como lo hacen los profesionales. “¿Contratado como modelo?”, preguntó a sus seguidores en sus historias de Instagram al mostrar un vistazo de su pasarela.

Las razones por las que asegura, no puede ser modelo

Pese a las reacciones positivas que obtuvo en su debut como modelo, Jomari no se mostró convencido de seguir explorando este campo. “No puedo ser modelo… Jamás… Pero gracias @miamifashionweek y gracias al diseñador @karlkani”, escribió este 25 de enero al publicar un video en el que hizo un recuento de su experiencia y enumeró las razones que lo llevaron a su resolución.

“Diferentes causas por las que yo no podría ser modelo: Me pierdo”, inició, mostrando a su vez lo complicado que le resultó llegar al lugar de reunión con los otros modelos. “Nadie me ve como modelo, no tengo cuerpo de modelo”, continuó, mientras mostraba cómo se probaba los looks y practicaba su caminata. “Me cambiaron por un modelo real”, agregó, señalando el hecho de que uno de los atuendos que se probó le fue asignado a otro chico. Sin embargo, pese a la impresión que se llevó Jomari, sus seguidores aplaudieron su desempeño en la pasarela.

