Jomari Goyso se sincera sobre sus razones para estar soltero

Como muy pocas ocasiones, Jomari Goyso abrió su corazón para hablar de un aspecto de su vida personal que suele mantener muy en privado. El presentador de Despierta América y experto en belleza participó en una reveladora dinámica junto a Rafael Araneda, quien junto a Ana Patricia Gámez conduce el show Enamorándonos. Karla Martínez también participó en la sección del matutino de Univision en la que Jomari aseguró que está muy tranquilo sin pareja y no tiene urgencia en encontrarla.

“Bueno, yo creo que ahora está cool ser soltero, o eso me lo quiero imaginar yo”, dijo mientras Rafa y Karla sorteaban las razones por las que la gente puede estar soltera. Al preguntarle si le gusta este estatus, él respondió: “No me importa la soltería”.

Karla, intentando indagar aún más en las razones de su amigo, cuestionó: “Seguramente no te importa, por eso estás solo. Pero, ¿quisieras estar acompañado? ¿No te gustaría estar acompañado?”. Pero la respuesta de Jomari se mantuvo firme y con toda sinceridad, aseguró: “Me da igual. Siempre he pensado así”.

Aunque suele mantener esos detalles de su vida lejos de la opinión pública, Jomari ya había hecho comentarios defendiendo su estatus. “Estoy soltero, pero no es algo que me guste hablar porque no, no me gusta, no me parece que me agradaría que la gente empiece a decir o a aprobar lo que hago, lo que no hablo”, dijo a un medio local durante el estreno de su podcast.

Sotero pero no solo

Aunque para muchas personas es necesario tener una pareja para estar completas, así como Jomari hay demasiada gente que encuentra el amor en la gente que los rodea. El español recién viajó a su país natal para encontrarse con su familia, y en los videos que comparte en sus redes sociales queda bastante claro lo mucho que lo quieren y cómo su compañía es muy esperada a lo largo del año. Sus padres, tíos, sobrinos y hasta algún conocido de la familia siempre sonríen cuando lo ven.

En su casa en Miami las cosas no son diferentes. Jomari tiene un ángel que lo hace bastante cercano a sus compañeros de trabajo. No es ningún secreto que se lleva bastante bien con celebridades como Francisca, Karina Banda, Jacky Bracamontes o Marlene Favela. Y es que gracias a su sinceridad y calidez humana, se gana el corazón de la gente, algo que también ha hecho en las redes sociales con su grupo de seguidores.

