Jomari Goyso revela el motivo que lo llevó al quirófano

Jomari Goyso rompió el silencio sobre la cirugía a la que fue sometido hace tan sólo unos días. En sus redes sociales publicó una fotografía en la que aparecía con una bata de hospital y preparado para entrar a quirófano. Y, a pesar de que contó a sus fans que se trataba de una intervención que había pospuesto por dos años -un tanto influenciados por la pandemia-, fue hasta ahora que el experto en belleza de Univision detalló qué fue lo que en realidad pasó.

Antes que nada, aseguró a sus fans que todo había salido bien. “¡Gracias a todos por sus mensajes! ¡Me siento muy bendecido! El médico me dijo que ‘todo salió mejor de lo esperado’”, expresó en una de sus historias en Instagram. Después, en una entrevista para su podcast, Sin Rodeo, Jomari se convirtió en el entrevistado con Lourdes Stephen como invitada.

“Era algo que no iba a contar, pero momentos antes de entrar a la cirugía, por cosas que me pasaron en la cabeza, dije ‘claro que me da vergüenza esto, que esté aquí ahora, pero creo que esto es de esas cosas que si quiero que la gente aprenda la va a aprender si la muestro’”, dijo.

Y es que los médicos habían detectado dos bultos que estaban programados para quitarlos, pero con la pandemia y demás, pasaron dos años que retrasaron el proceso. “Ahí comienza la pesadilla, la bola que se queda en el lado izquierdo, al lado del pezón y por un año y medio la intento evitar, pero al año siguiente fui, y obviamente cuando voy y le explico lo que había pasado, la primera palabra que me dicen sabes cuál es, ¿no?... ‘Esto puede ser un cáncer’”, contó sobre el susto que se llevó.

Las decisiones de Jomari Goyso

“Hoy me encamino a cerrar un ciclo que comenzó hace años por decisiones ignorantes y sobre todo inmaduras mías, es tiempo de pasar página y continuar, es algo que tenía planeado desde hace dos años, ¡pero la pandemia y la vida quiso que fuera hoy!”, escribió el sábado en sus redes.

Sobre aquellas decisiones, detalló que llegó a sufrir desórdenes alimenticios porque alguien lo llamó gordo. “Cuando ves que socialmente lo que está aprobado son los músculos, los hombres musculosos, ahí empezó este problema”, recordó sobre lo que lo hizo inyectarse esteroides. “Es una exageración, tú te inyectas y los músculos crecen, no te lo imaginas. Y ahí empezó todo, ahí empezó lo que terminé el sábado. Me empiezan a salir en los pectorales unos bultos debajo del pezón, entonces yo pregunto: ‘¿Es normal que se ponga duro eso?’. Y me dicen: ‘Es normal, por eso estás tomando las pastillas para bloquear las células precáncer’”, relató.

Después de acudir al médico para tratarse el otro bulto, situación en los glúteos, Jomari tomó acción en pro de su salud. Por suerte, ninguno de los dos resultó cancerígeno, pero tampoco era algo que debía estar en su cuerpo. Una lección aprendida y que deja en el pasado.

