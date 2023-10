Muy nerviosos y al borde del llanto: ¡Todos los detalles del compromiso de Andrea Meza!

El lunes 16 de octubre tendrá siempre un lugar especial en el corazón de Andrea Meza, y es que en esa fecha, por la mañana y en medio del ambiente otoñal de la Quinta Avenida de Nueva York, su novio, Ryan Proctor, le propuso matrimonio. Emocionada, ella dijo que sí y ahora la pareja que empieza a planear su paso por el altar reveló cómo fue ese momento tan bien planeado frente a algunos de sus amigos, en un lugar especial para los dos ¡y que casi se arruina por una maleta!

En todo momento, Ryan contó con el apoyo de algunos amigos de ambos que viajaron de México y Miami para la propuesta. Además hizo mancuerna con el equipo de Telemundo para que todo quedara grabado. Fue así como se escondió en el baño para que le pusieran el micrófono y sus amigos le entregaran el anillo con el que le prometía una vida juntos a Andrea.

Ella no lo podía creer. Tal como lo reporta Hoy Día, no podía ni hablar y pasaba de la risa al llanto en cuestión de segundos. Ahora lleva en la mano un lindo anillo conun gran diamante blanco en forma de pera y engastado con pequeños diamanes al rededor.

El parque tiene un significado especial para los dos, pues fue ahí en donde se hicieron novios hace casi tres años, justo una semana después de ganar la corona de Miss Universo 2021.

Siguiendo la tradición, tiempo atrás Ryan habló por teléfono a los padres de Andrea para pedir la mano de la ex reina de belleza, y tras la charla, ideó el plan perfecto para que todo fuera único. “Lo estuve pleneando por casi dos meses. Fue muy difícil y se arruinaron todos mis planes por una maleta. Tenemos una mesa en donde quería proponerle matrimonio, pero están decorando el parque para Navidad y nuestra mesa no estaba en su lugar así que improvisé”, reveló a Hoy Día.

Los nervios tras unas vacaciones por Europa

La pareja iba llegando de una idílica semana de vacaciones y entre los nervios, en algún momento, pasó por la mente de Ryan que Andrea dijera que no, por lo que tuvo que asegurarse una vez más y preguntarle ante las cámaras.

“No se imaginan el día tan loco que habíamos tenido porque veníamos de Grecia, casi perdimos el vuelo en conexión con Estambul, nuestra maleta se perdió. ¡Era un caos por la mañana! Me quería quedar en el aeropuerto y él me dijo que no”, reveló ella.

A diferencia de muchas novias, la mexicana no sospechó nada ni encontró en su novio alguna conducta que le hiciera pensar que algo grande estaba por pasar. “No lo venía venir, me dijo que teníamos una cena en un restaurante nuevo y que me pusiera linda. Amamos Bryant Park”, contó sin dejar de sonreír.

¿Ya hay fecha para la boda?

Aunque sólo llvan un día comprometidos, los compañeros de Andrea en Hoy Día están muy emocionados por los planes y la boda a la que todos querrán asistir. Sin embargo, esos detalles aún no han sido tema de conversación en la pareja que continúa viviendo este gran sueño en Nueva York.

“No hemos pensado en eso, ahorita estoy disfrutando este momento. Yo creo que sí nos vamos a tomar un buen rato en organizarla bien. Quizá un año”, dijo Andrea adelantando que pondrá mucha energía para que el gran día de su boda sea perfecto y cuente con todos los detalles que ella y Ryan siempre han soñado.

