Rebecca de Alba habla de su relación con Ricky Martin y revela: ‘Siempre estamos en contacto’

Han pasado 18 años desde que se dio a conocer la ruptura deRicky Martin y Rebecca de Alba, quienes en su momento fueron una de las parejas favoritas del público. Tras su ruptura, los dos siguieron cada uno su propio camino, aunque el cariño entre ellos jamás desapareció. Hace algunas semanas, la modelo mexicana asistió a un concierto que el boricua ofreció en la Ciudad de México, lo cual reafirmó la buena relación de amistad que siguen conservando tantos años después de haberse separado. Recientemente, la también conductora se abrió sobre aquel noviazgo tan conocido y explicó las circunstancias en las que se dio el rompimiento.

Rebecca asistió como invitada al canal de YouTube del periodista español Alberto Peláez, en su programa En la Cama Con... y durante la charla no tardó en surgir el tema de su relación con el cantante. “¿Estuviste muchos años con Ricky Martin, ¿luego qué pasó?”, le preguntó el anfitrión. “Es que sabes qué, que siempre le ponen como determinados años”, aclaró la modelo. Y es que, si bien fueron pareja por un tiempo, hubo muchos años más previos como amigos.

“Es que en realidad cuando te dicen ‘por qué están juntos’ y luego dices ‘pues porque estamos juntos’. O sea, (hay) algunas cosas, compatibilidad... Pero es algo que no se puede explicar, porque cuando terminas no hay un motivo en específico, a veces es una serie de circunstancias”, explicó la guapa mexicana.

Rebecca habló del reciente encuentro que tuvo con el puertorriqueño en septiembre, cuando él se presentó en la Arena Ciudad de México, el primero después de muchos años. Ella asistió al show junto a una amiga, y compartió algunos vistazos de la velada en sus redes sociales dejando ver que tuvo acceso al área VIP. “Entonces ahora que lo vi en el concierto nos vimos como siempre, porque nosotros nunca dejamos esa relación ni peleados ni por nada malo, simplemente decisiones, tiempo, etcétera”, comentó. “Yo creo que no nos veíamos —siempre estamos en contacto— pero de vernos, vernos y poder hablar un poco pues (tiene) algunos años ya”, contó.

Al hablar de las razones que llevaron a su separación, la modelo reflexionó sobre cómo la gente cambia a través del tiempo, pero aseguró que el cantante sigue conservando su esencoa. “Y también las personas cambiamos, él ya es papá de cuatro hijos, tiene una carrera cada vez más consolidada. No sé, pero, la gran persona que es será siempre, es un tipazo”, expresó. Rebecca señaló además que, pese a que ha tenido varias relaciones amorosas, mucha gente sigue recordando solo aquella que tuvo con el intérprete. “Todo el mundo cree que solo tuve un novio toda mi vida desde que nací, que es él, y no, lo que pasa es que he sido noviera”, admitió.

Recuerda con cariño los años junto al cantante

Rebecca contó que durante el tiempo que fue novia de Ricky Martin sus agendas profesionales en ocasiones impedían que estuvieran juntos. “Éramos mejores amigos, que eso fue lo que hizo lo que funcionara desde muy jovencitos, yo más grande que él, 6 años, que ya sabes que eso a mí no me afecta, luego le afecta a la gente y no sé por qué les afecta tanto”, comentó.

“Yo estaba tanto en programas en vivo Este Domingo, Un Nuevo Día, Eco que irme de giras (con él) era imposible. Primero se acabó Eco luego Este Domingo, luego cuando renuncio a Un Nuevo Día entonces tengo vida personal y ahí sí me fui con él de gira, la verdad me la pasé muy bien”, recordó.

Hace unos años, la mexicana confesó que ella y el boricua tenían planes de llegar al altar. “Nosotros teníamos planes de hacer una vida juntos, para siempre, forever, como cuando estás enamorado y sueñas mucho”, dijo en 2014 en un encuentro con la prensa. “Sí, teníamos planes y, además, ya los estábamos llevando a cabo. Pero también fue un ciclo y pasó. Ese ciclo en ese sentido quedó cerrado hace bastantes años, eso pasó hace casi diez años”. También se supo años después de su separación que la pareja había intentado sin éxito tener un bebé.

