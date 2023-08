Ricky Martin disfruta de República Dominicana con sus hijos y muestra lo grande y linda que está Lucía

El pasado 6 de julio, Ricky Martin y Jwan Yosef sorprendieron a todos al anunciar su divorcio luego de seis años de matrimonio. Tras esta noticia, el intérprete boricua se ha mantenido activo en redes sociales, mientras que el pintor ha sido un poco más reservado, eso sí, ambos fueron claros desde el primer momento al señalar que el bienestar de sus hijos siempre será su prioridad. Así, en medio de su gira internacional, el puertorriqueño ha aprovechado para pasar tiempo con sus pequeños, y de paso ha mostrado lo grande que está Lucía, la princesa de la familia.

El cantante ha seguido adelante tras su separación.

El intéprete de Livin‘ la Vida Loca viajó a República Dominicana, donde tiene prevista una presentación como parte de su gira Ricky Martin Sinfónico. Pero no todo es trabajo, pues el cantante ha aprovechado su estancia en este paradisiaco lugar para relajarse y disfrutar junto a sus hijos.

“Feliz de estar de vuelta en La Romana. Siempre que vengo me doy un chapuzón en el Río Chavón y cosas buenas pasan en mi vida y/o mi carrera ¿verdad @amagerman?”, escribió el cantante de en su cuenta de Instagram. “Esas aguas son una bendición”, aseguró. “Amigos y amigas de la República Dominicana, prepárense para una noche inolvidable. Estaré presentando mi concierto sinfónico con la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por su director el Maestro José Antonio Molina en Altos de Chavón el 2 de septiembre. ¡Nos vemos YA!”, agregó en su publicación.

Junto a este mensaje compartió un video con un vistazo de lo bien que la está pasando en tierras dominicanas entre chapuzones en la alberca y días de sol. En las imágenes no pasó desapercibida la presencia de sus hijos, pues en una toma se alcanzaba a ver a Valentino, uno de sus mellizos, sentado en un sillón de jardín, y a otra personita en otro junto a él, aparentemente la pequeña Lucía.

En otro fragmento del video, Ricky Martin se grabó junto a su nena, confirmando que era ella la que aparecía junto a su hermano mayor. La niña lucía hermosa con su melena suelta y con sus hermosos ojos azules. Parece que fue ayer cuando esta nena vino al mundo, pero ya ha pasado un tiempo y ella está cada vez más grande y hermosa.

Lucía, “la dueña de la casa”

Lucía nació el 24 de diciembre, justo en el día de Nochebuena y el cumpleaños de Ricky. “Nos emociona anunciar que nos hemos convertido en padres de una hermosa y saludable niña a la que hemos llamado Lucía Martin-Yosef”, anunciaron días después el cantante y el artista.

Lucía es la princesa de la familia.

“La nena es la dueña de la casa, entra a la habitación y dice: ‘Llegué’, no habla, pero su carita lo dice todo, ella no va a tener problemas en la vida. Y Renn, el bebé que sólo tiene 7 meses es muy noble, ellos son perfectos”, contaba el intérprete emocionado en 2020 en entrevista con ¡HOLA! TV. “Los gemelos están grandes son unos caballeritos, me siento el hombre más bendecido del mundo”.

Lucía es la única hija de Ricky Martin y su expareja. El boricua ya era padre de Matteo y Valentino, cuando iniciaron su relación, y luego de la llegada de la pequeña, le dieron la bienvenida a Renn en 2019. Al anunciar su separación, el cantante y su expareja dejaron ver que llevarán una crianza compartida por el bien de los niños.

