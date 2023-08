Ricky Martin habla por primera vez de su separación: ‘Mis hijos nunca vieron una pelea entre Jwan y yo’

En medio de su gira internacional Ricky Martin Sinfónico, el cantante abrió su corazón, donde habló de temas delicados, como el anuncio de su separación con Jwan Yosef y la forma en la que sus hijos lo han apoyado. La periodista Lourdes Collazo de Telemundo conversó con el cantante, quien confesó que su separación con Jwan se empezó a dar desde antes de la pandemia, además de dejar ver que no está cerrado al amor.

Ricky Martin y Jwan Yosef anunciaron su divorcio a inicios del mes de julio

“Cuando el público se enteró, ya nosotros habíamos pasado por un proceso de luto”, reveló el intérprete de La Mordidita, quien compartió que la fractura en su relación ya se venía dando desde hace tiempo, incluso desde antes de la pandemia. “Jwan y yo siempre seremos familia. Tenemos dos hijos que vamos a criar juntos y esto no es de ahora. Nosotros hemos estado planificando esta situación desde hace mucho tiempo, esto es prepandémico”, agregó.

“Nos miramos a los ojos y sonreímos, y nos abrazamos y pasamos por las altas y las bajas y lloramos juntos y nos reímos juntos”, añadió acerca de la relación con su ex, asegurando que están “mejor que nunca”.

“Mis hijos nunca vieron una pelea entre Jwan y yo”, dijo el cantante

Tanto Jwan como Ricky fueron cuidadosos de no tener conflictos frente a los niños, y reveló que todo lo resolvían conversando. “Mis hijos nunca vieron una pelea entre Jwan y yo”, dijo. “Por eso es como que ‘¿se van a divorciar, se van a separar, cómo?’, porque nosotros resolvíamos las diferencias con una buena plática a lo mejor en nuestra habitación”.

“Cuando les dijimos fue como ‘bueno papá, ¿tú estás bien, tú estás feliz? ¿Esta es la decisión? No lo hagas por nosotros, nosotros estamos bien”, dijo sobre la reacción de sus dos hijos mayores.

Un proceso en paz

Si bien el proceso de divorcio no es un acontecimiento feliz, para la ahora expareja ha resultado sencillo, tanto que se atreverían a aconsejar a aquellos que estén pasando por algo similar. “Ha sido maravilloso. Inclusive yo le dije a Jwan, nosotros debemos escribir un libro de cómo se debe uno divorciar. Es más, si alguien se está divorciando, vengan y háblenos porque nosotros tenemos ya esto cuadrado”, señaló en tono de broma. “Ha sido mucho más fácil de lo que nosotros pensábamos, pero lo hemos hecho con tiempo y con calma”, reflexionó.

Sí cree en el amor, pero no es el momento por ahora

Lourdes Collazo le preguntó a Ricky Martin si estaría abierto a volver a pasar por el altar, a lo que el cantante respondió pícaro, pues sí cree en el amor, pero por ahora, quiere “pasarla bien”.

“¡Con calma! Fueron siete ocho años (con Jwan). Yo la voy a pasar bien, yo la quiero pasar bien... Vamos con calma, pero sí me me veo en orra relación. No estoy hablando en un futuro cercano, pero a mí me gusta estar enamorado, a mí me gusta estar en pareja, a mí me gusta levantarme por la mañana, el beso matutino, el desayuno, la complicidad”, comentó el también actor.