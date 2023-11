Andrea Meza, Carlos Adyan y Julia Gama nos revelan sus favoritas para Miss Universe

Esta edición es de lo más diversa; tan solo de Latinoamérica tenemos a dos mujeres que son madres que van a concursar (Miss Guatemala y Miss Colombia). También hay dos mujeres trans (Miss Países Bajos y Miss Portugal) y por otro lado, tenemos mujeres promotoras del ‘body positive’ como Miss Nepal, ¿cuál es su sentir ante una edición tan diversa?

AM: Me gusta muchísimo, yo creo que ya era momento de que ya se hicieran estos cambios. Yo siempre lo comparo con cualquier indsutria; la edad no es una limitante, el cuerpo no es una limitante. Yo creo que ya era hora de que Miss Universe ya hiciera estos cambios. Así que bienvenidas sean todas las mujeres independientemente de todas estas características, yo feliz, me encanta ver esa diversidad. Yo creo que con el paso de los años habrá una mayor inclusión y espero que sirva para cambiar la mentalidad de las personas, creo que todavía tenemos miedo a los cambios y yo creo que esto marca un precedente para que las personas seamos más abiertas.

JG: Estoy de acuerdo con Andrea, creo que Miss Universe es la plataforma ideal para celebrar a la mujer de forma integral. Es un gran ejemplo para otras industrias, pues como hombres jamás les pregutan; si tienen familia, como logran compensar su faceta profesional como vida personal. Nosotras como mujeres ya no queremos ser limitadas por nuestras decisiones personales. Estoy encantada y siento que es un gran ejemplo.

CA: A mí la verdad me parece fascinante. Hoy por hoy me parece increíble; en el caso de los trans esto viene desde hace tiempo y por ejemplo, con Miss Nepal, que es una chica de talla plus no es la primera vez tampoco, Canadá ya lo hizo, Tailandia también. Yo creo que más allá de ganar una corona, impactan la vida de otros. Por ejemplo, si Nepal carga esa seguridad, yo también puedo hacerlo. Miss Universo ha cambiado muchísimo, pues ahora no solo se busca a una mujer guapísima, sino a una mujer que lleve un mensaje. Tanto Nepal, como Guatemala o Colombia son chicas que llegan para dar un mensaje para normalizar muchas cosas.