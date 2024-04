Sheynnis Palacios recuerda las lecciones de autosuperación que recibió por parte de su mamá

Desde pequeña, Sheynnis Palacios tuvo una gran pasión por el baile, la cual va de la mano de su buen sentido del humor. A la par, la Miss Universo 2023 creció con la visión de superarse, un claro ejemplo que tomó de su propia mamá, Raquel Cornejo, quien le enseñó con el ejemplo que podía hacer valer su tiempo trabajando en sus metas y persiguiendo sus sueños. Los recuerdos de sus primeros años están ligados a la autosuperación que su madre siempre inculcó en ella, pues la veía luchar por convertirse en una mejor versión de sí misma mientras sacaba adelante a su familia. “Mi mamá me enseñó que siempre volara lo más alto que quisiera y que cuando una de mis alas fallara, ella iba a estar abajo esperándome para impulsarme. Porque de eso se trata la vida, de los altos y bajos y cómo todo cuesta”, contó la originaria de Nicaragua durante su chala con Alejandro Chabán, con quien recordó aquellos primeros años, la victoria de su título y los retos para mejorar la salud mental.

“Mi mamá siempre me enseñó que uno nunca debe darse por vencido en sus sueños, porque ella nunca se dio por vencida en los suyos”, recordó con orgullo sobre la mujer que a los 18 años le dio la vida. sin embargo, también hubo un momento en el que Sheynnis Palacios se enfrentó a los retos más fuertes cuando su madre le aseguraba que no tenía oportunidad de convertirse en reina de belleza. “Aterrizada a nuestra realidad, me dice: ‘No vas a ganar’. Que tu mamá te diga eso es pensar que no te quiere ni confía en ti”.

Sin embargo, detrás de las palabras de su madre había un impulso oculto, pues Sheynnis se esforzó mucho más para ganar cada uno de los certámenes en los que se quedaba. Incluso cuando recién fue seleccionada para participar en su primer concurso, su mamá no la felicitó, en cambió le pidió que se prepara por si no ganaba. “En realidad lo hace para prepararme, y sí me ayuda porque ya entendí. Los padres también tienen su proceso. Ella me decía que no iba a ganar poque esos concursos eran para gente con dinero y nosotros no teníamos dinero. Me dice: ‘Yo quiero que me llores ahorita mismo para que no me llores en ese escenario’”, recordó.

“Mi mamá fue bien sincera, cuando ganó me dijo que pensó que no lo iba a lograr”, recordó con orgullo. Incluso solía ponerle las coronas que ganaba para celebrar su triunfo. “Todo esto lo hacía para prepararme. Yo de terca le decía que iba por lo siguiente, y nunca por el mal camino, siempre por el de la fe y del amor”, aseguró.

La importancia de la salud mental

A pesar de ser una mujer exitosa, Sheynnis también sufrió por el tema de la salud mental, tomando las riendas del problema y acudiendo al psicólogo para mejorar en todas las áreas de su vida. Y es que desde tiempo atrás tenía cabos sueltos en su infancia, marcados por terceras personas, en especial aquellos que le hacían cyberbulling. “En ese momento le decía a mi exnovio que no entendía, no soy mala persona, sólo estoy tratando de ayudar a mi familia, de ser una buena hija, buena nieta, buena hermana... No entendía cómo la gente podía decir tantas cosas de mí y hacer memes. En ese momento no me doy cuenta de que estoy iniciando con episodios de ansiedad”.

La presión en el pecho, el llanto y la falta de oxígeno fueron las señales más fuertes que vio en sí misma, y descubrió que muchas eran ocasionadas por el pasado, sin dar importancia al presente. “Yo sabía que estaba mal pero no me atrevía a buscar ayuda porque pensaba que me ingresarían en una clínica o que me darían pastillas. Hay tantos tabúes”. A pesar de todo, buscó en línea sus síntomas y descubrió que se trataba de un episodio de ansiedad, lo que le hizo buscar ayuda profesional.

Sin embargo, era algo costoso, un detalle con el que muchas personas se topan a la hora de querer sanar. “Encuentro una app que te acompaña y me empezaba a calmar, pero llegó un punto en el que ya no servía. Gracias a Dios una empresa me busca y dice que tiene médicos con una plataforma de salud mental”, un lugar en el que pudo contar con la ayuda que tanto necesitaba.