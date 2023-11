Sheynnis Palacios, Miss Universo, nos cuenta detalles de su título como reina

Y de repente, te metes al top 3... ahí ya la cosa se puso más seria, ¿cierto?

Cuando a mí me llaman al top 3, porque imagínate quedaba Colombia, Puerto Rico y quedaba yo, o sea, dos máximas representantes que también estaban luchando por la corona y que también tienen excelente background en certámenes de belleza… me acuerdo que enfocaron mi cámara y yo me veía tan tranquila porque ya estaba agradecida de haber quedado en el top 5, cuando a mí me llaman a ese top 3 dije: ‘¡esto no puede ser verdad!’, mi cara ya transmitió. Ya cuando me ponen el audífono para no escuchar las respuestas de las otras chicas, me disfruté esa parte porque la canción que estaba sonando en ese momento era ‘Danza Kuduro’, empecé a cantarla y a vivirla… sí escuchaba, pero el grito de la gente cuando Australia y Tailandia ya habían terminado su respuesta.

Cuando ya me quitan los audífonos, automáticamente mi cabeza bloqueó cualquier sonido exterior, yo no escuchaba los gritos, solo estaba concentrada en lo que me iban a preguntar y mi respuesta fluyó tan natural debido a que por gracia de Dios yo había practicado muchísimo sobre Mary Wollstonecraft, conocía su historia y me gustó muchísimo porque ella fue realmente una inspiración para muchas mujeres que están ahora buscando un cambio para nosotras, entonces yo dije ‘Dios mío, esta pregunta me la estás regalando, literalmente’ y dije: ‘bueno, voy a dar mi respuesta… está bien que quede como segunda finalista’, no me miraba como primera finalista porque tenía el erróneo pensamiento de que por responder en español eso me restaba puntos. Y cuando llaman a Australia, en ese momento me quedé en blanco, ya no me acordaba qué iba a hacer, si era que teníamos que caminar o simplemente girar, no me acordaba de nada y ahí estaba como en otro nivel. Una vez que me agarro de las manos con Antonia, solo empecé a orar y a decirle a señor quien sea la ganadora yo ya estaba con la victoria porque quien quedara iba a ser un excelente legado.