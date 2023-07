Andrea Meza revela cómo lidia con el TDAH de su novio: ‘Tengo muchísima paciencia y lo dejo ser’

Vivir con Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad no es tan sencillo y, afortunadamente, desde hace tiempo se ha hecho conciencia sobre los detalles en la conducta de quienes lo padecen para que sus seres queridos comprendan la situación. Tal es el caso de Andrea Meza, cuyo novio, Ryan Proctor, padece TDAH, y con mucha paciencia y amor ha entendido cómo su conducta no es sinónimo de desinterés. Algo que podría estar afectando a muchas parejas.

“Mi güero, mi novio tiene TDAH, y con lo que más batallo en la relación es que podemos estar hablando y tener una conversación bien bonita y, de repente, ve un pasar un perro y su atención está directamente en lo otro. Ya se le olvidó lo que estábamos hablando. Se pierde y luego dice: ‘¿Qué hablábamos?’”, contó en un segmento de Hoy Día en el que abordaron el tema de espete padecimiento.

Al principio, a Andrea le molestaban estas situaciones porque creía que no le ponía atención o no le daba importancia a lo que ella le comentara. “Después entendí que es por este trastorno”, expresó.

Otra de las conductas que la ex Miss Universo 2020 notó, fue que su novio no se queda quieto. “Tiene su mecedora pero no por viejito, sino porque él se tiene que estar moviendo siempre. Si está sentado, se meces. Siempre está moviendo un pie o, si estamos agarrados de la mano, no está quieto”, detalló. Aunque lo entiende, hay ocasiones en las que ella llega a desesperarse, pero no al grado de ocasionar una pelea entre ambos.

“Sé que tiene este trastorno, tengo muchísima paciencia y lo dejo ser. Si estamos viendo algo en la televisión, él prefiere verlo desde su mecedora en lugar de sentarse junto a mí. Yo entiendo que él necesita esa estimulación de estarse moviendo y lo dejo en paz”, agrega frente a sus compañeros del programa, entre ellos la doctora Jennifer Florez, quien asegura que uno de cada 20 adultos tiene TDH.

“Cuando me molesta porque me toca demasiado, llega un punto en el que se lo digo y me alejo un poquito”, continuó para explicar cómo es que sobrelleva la situación cuando llega a colmarla. “Tenemos que ser bien honestos en nuestra relación para no terminar peleados por algo que no vale la pena porque es una condición con la que él va a vivir toda su vida”, puntualizó.

Una historia de amor que inició en las redes sociales

Esta semana, Andrea Meza no sólo compartió con sus fans este detalle de su relación, sino que en sus historias de Instagram respondió con mucha ilusión cómo es que inició su historia de amor gracias a las redes sociales y el tiempo libre durante la pandemia.

“Nos conocimos por TikTok y comenzamos a hablar por Instagram después de mi cumpleaños en el 2020 (durante la pandemia)”, recordó sobre cómo sus caminos se cruzaron en el mundo virtual. “Desde entonces empezamos a hacer FaceTime diario, hasta que nos conocimos en persona en Miami en mayo de 2021”, dijo emocionada y muy feliz de que su romance con Ryan siga escribiéndose.

Vídeo Relacionado: Bad Bunny, decidido a 'proteger' su vida privada Loading the player...