Andrea Meza revela lo duro que fue trabajar como modelo: ‘No importaba quién eras o tu preparación’

¿En algún momento de tu carrera llegaste a sentir rechazo, cómo lo enfrentaste?

En los certámenes de belleza, siempre fue una experiencia muy bella. Como modelo, trabajé unos años y sí fue una experiencia complicada en donde las medidas eran como lo más importante.

No importaba quién eras o tu preparación mentalmente o académica, lo que importaba era que si no cabías en esos 90 cm del vestido, no podías aplicar para el trabajo y eso era súper difícil para una persona como yo, para muchas mujeres, porque llegas con toda la ilusión y sueñas con las pasarelas y te dicen que no, es algo tan tonto desde mi punto de vista, yo por eso dejé de trabajar en esa industria. Ahora he hecho cosas de moda que me gustan a mí como Andrea Meza, y no para que un vestido se vea bien.