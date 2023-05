Emilia le da la razón a Shakira en sus canciones de desamor: ‘Siempre tiene las palabras exactas’

El pasado 6 de mayo fue un día muy importante para Emilia Mernes, pues fue reconocida junto a varias mujeres latinas en los Billboard Latin Women In Music. La joven argentina de 26 años fue distinguida como ‘Estrella en Ascenso’, reconocimiento por el que se mostró muy agradecida. Esta experiencia le dio además la oportunidad de conocer a una de sus más grandes ídolos: Shakira, quien fue reconocida como ‘La Mujer del Año’. Entrevistada por ¡HOLA! Américas, Emilia habló sobre su admiración a la colombiana y su propio papel dentro del boom de la música urbana made in Argentina.

La joven argentina de 26 años fue distinguida como ‘Estrella en Ascenso’

Guapísima en un vestido negro de la firma italiana Coperni, Emilia desfiló por la alfombra roja en el Watsco Center, en Coral Gables Florida. Sincera, habló sobre la influencia que estrellas latinas han tenido en ella y en su música. “Shakira, Thalía, Paulina Rubio, yo crecí escuchándolas, me inspiran muchísimo, me parecen mujeres súper inspiradoras... Para el día de hoy yo para hacer música, siempre las pienso, siempre las tengo ahí presentes”, expresó.

“Es hermosos poder compartir este momento con ellas, siento que han tenido que hacer un montón de cosas y atravesar un montón de puertas muy difíciles para que nosotras podamos estar acá hoy en día”, reflexionó, destacando el papel de estas latinas en el panorama musical.

Emilia lució guapísima en un vestido de Coperno

Hablando específicamente de Shakira, la gran homenajeada de la noche, Emilia se animó a compartir cuál de las canciones de su denominada ‘trilogía del desamor’ es su favorita, aunque esta decisión no fue para nada fácil.

“Me parecen las tres fantásticas, la que más escuchado es la última con Bizarrap que me parece fenomenal”, dijo refiriéndose a Bzrp Music Sessions, Vol. 53, tema que rompió todos los records tras su lanzamiento en enero. La joven cantante aclaró también su gusto por la colaboración de ‘Sahki’ con su connacional Karol G, TQG y hasta se animó a cantar un pequeño fragmento.

La joven argentina coincidió con la gran homenajeada de la noche

“En algún momento de nuestras vidas, todas las mujeres hemos estado despechadas y con el corazón roto, así que siempre nos identifica ella, Shakira, y además siempre tiene las palabras exactas, así que me encanta eso”, admitió. Y hablando de despecho, Emilia compartió su mejor consejo en estos casos: “Enfocarse en lo verdaderamente importante que es uno mismo, 100%, porque a veces uno se deja de querer, así que es importante quererse, sanar y rodearse de la gente que realmente lo quiere”.

Orgullosa del lugar que las mujeres han logrado en la música

Emilia se dijo muy emocionada por el reciente estreno de su sencillo No_se_ve.mp3, el cual grabó junto a la brasileña Ludmilla y cantó en la ceremonia de los Billboard Latin Women In Music. “Me siento muy honrada”, reconoció sobre su participación en el evento y el reconocimiento a su carrera. “Es un lugar que nos dan a las mujeres, es algo que faltaba hace mucho tiempo y es muy lindo vivirlo no solo yo sino también con mis compañeras con las que trabajo, que quizás no están tan al frente pero están detrás y me sostienen la espalda”, expresó.

Emilia Mernes brilló en el escenario de Billboard Latin Women In Music

