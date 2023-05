El poderoso discurso de Shakira con dedicatoria a su madre: ‘Me ha inspirado más que nadie’

Shakira ha resurgido. Tras pasar unas semanas instalándose en Miami y reconectado con viejos y queridos amigos, la cantante colombiana se hizo presente en el evento Billboard Latin Women In Music, donde fue galardonada como ‘La Mujer del Año’. En medio de una ovación total, la intérprete de Monotonía ofreció un poderoso discurso sobre el empoderamiento femenino que no dejó indiferente a nadie, además de dedicar su reconocimiento a su madre, la señora Nidia del Carmen Ripoll, a quien describió como “la mujer del año”, y que ha luchado por su salud tras sufrir una trombosis.

©GettyImages



Shakira de camino a recibir su premio

Tras recibir el galardón de manos de Maluma, Shakira comenzó con sus palabras. “Como saben, este año ha sido de cambios sísmicos en mi vida en el que, la verdad he sentido más que nunca y en carne propia lo que es ser mujer y lo que verdaderamente significa ser mujer”, dijo mientras el público la ovacionaba.

Admite que se olvidó de sí misma

“Es un año en el que me he dado cuenta que las mujeres somos más fuertes de lo que pensamos. Somos más valientes de lo que creemos que somos, creo que también somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser. Porque, ¿a qué mujer no le ha pasado que por buscar la atención, el cariño o la aprobación del otro se ha olvidado de sí misma? A mí me ha pasado más de uan vez. Pero también llega un momento en la vida de una mujer en la que ya uno no depende de alguien para llegar a quererse o aceptarse tal cual es”.

Loading the player...

“Creo que hay un momento en la vida de toda mujer cuando la búsqueda del otro se reemplaza con la búsqueda de uno mismo. El deseo de ser perfectas se reemplaza por el deseo de ser auténticas. Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente sí sigues siéndote fiel a ti misma”.

El premio dedicado a su mamá

Tras aceptar que se perdió en el camino y que salió adelante tras las dolorosas lecciones que le dejaron experiencias, como la ruptura con el padre de sus hijos, ‘Shaki’ dedicó su premio a su madre, quien recién estuvo delicada de salud. “Hay una mujer muy especial para mí que me ha inspirado más que nadie que no está aquí hoy, mi madre”, dijo la artista. “Mami, si me estás viendo por la tele, a pesar de las dificultades que has enfrentado este año, sigues de pie, con tu amor sin límites y resiliencia y para mí mami, tú has sido la mujer del año”.

“Así que este reconocimiento va para ti y para mis hijos Milan y Sasha, porque por ellos quiero ser una mejor mujer cada día”, agregó. “También para mis amigas, ustedes me han sostenido y me sostienen cuando me flaquean las piernas”.

En sus palabras, Shakira también mencionó a las madres solteras que sacan adelante a sus hijos y añadió que ese premio no era solo para ella, sino para todas las mujeres.

“Recibo con mucho cariño este honor que me hacen, pero para mí, más que celebrar la mujer del año, deberíamos celebrar el año de las mujeres, porque este es el de las mujeres. Hemos tocado temas que no se podían tocar, hemos dicho cosas que no se podían decir y aunque algunos se hayan quejado por ahí, ya no hay marcha atrás, porque juntas hemos dado un paso al frente y con cada paso que damos de la mano, somos más libres”.

