Ana Brenda Contreras explica la razón por la que no usa su anillo de compromiso

Semanas atrás, Ana Brenda Contreras compartió de lo más contenta la gran noticia de su compromiso de boda con su novio, Zacarías Melhem. Aunque es bastante reservada con su vida personal, la actriz mexicana no quiso ocultar esa gran dicha y los mensajes de felicitación en las redes sociales no se hicieron esperar. Sin embargo, en días recientes sus fans notaron que no lleva puesta su sortija de compromiso, lo que hizo sonar las alarmas, y ella misma respondió con sus motivos para no llevar siempre la joya en su mano.

En un encuentro con los medios de comunicación, Ana Brenda estuvo de lo más sonriente, y aclaró: “No, no lo traigo. Ahorita estoy trabajando, no se me vaya a perder, ¿para qué?”. Con sus palabras aclara todo tipo de rumores en torno a su compromiso, y es que al no verla usando el anillo, hubo quienes dudaron si la promesa de boda seguía en pie.

La preocupación de Ana Brenda es real, y es que en una ocasión anterior había revelado que la joya le quedó grande y tenía que manarlo a ajustar para evitar que se saliera de su dedo sin querer. Quizá por ese detalle la futura novia prefiere dejar el anillo en casa y evitarse sustos innecesarios al perder el símbolo de promesa y amor que Zacarías le entregó con tanto cariño.

Y con pocas palabras dejó claro que sigue muy contenta en esta etapa de su relación. “Claro, sí, sí. Todo bien, todo bien”, aseguró.

¿Cómo van los planes de boda?

Fiel a su estilo discreto, Ana Brenda Contreras no ha hecho más comentarios sobre su vida amorosa luego de anunciar su compromiso. Por ahora no ha revelado si ya tiene en mente una fecha para darse el “sí, acepto” o si se encuentra viendo vestidos para el gran día.

“¿Lo de la boda? Nada, muy bien todo. Muy, muy contenta”, dijo cuando le preguntaron sobre los planes que podrían tenerla un poco atareada. Sin dar más información, agregó: “Esa es una parte también de mi vida también muy bonita. Pero todo bien, estoy contenta, así es”.

