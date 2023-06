La amistad entre ambos se transformó y empezaron a salir. En noviembre de 2020, con motivo del cumpleaños del empresario, la actriz le dedicó una cariñosa felicitación de cumpleaños, destacando sus cualidades.

“¡Feliz cumpleaños al rey! Al de corazón más bueno y sonrisa eterna. El que nos cuida a todos, el que me da perspectiva y me nivela. Pero, sobre todo, me saca siempre una sonrisa (o carcajada). ¡Te amigo mi Rock, Happy Birthday!”, escribió en su publicación.

Esta fue la primera vez que Ana Brenda compartió un post con su pareja, con quien ha llevado una relación de lo más discreta.