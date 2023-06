Ana Brenda Contreras se compromete con Zacarías Melhem

¡Ana Brenda Contreras pronto pasará por el altar! La actriz mexicana y su novio, Zacarías Melhem, anunciaron esta tarde su compromiso a través de las redes sociales. La pareja, que se encuentra de viaje en Europa, selló su noviazgo con un hermoso anillo con el que hacen la promesa de amor más sincera.

“Lo mejor ya está pasando 💍 #wesaidyes”, escribieron ambos en una publicación compartida en la que, en una foto en blanco y negro, se aprecia la sortija de compromiso que Zacarías le entregó.

Una imagen que transmite tranquilidad y mucho amor y en la que la sonrisa de Ana Brenda dice más que mil palabras por los planes a futuro con el amor de su vida.

La actriz, quien había mantenido este aspecto de su vida personal en lo más íntimo, grita a los cuatro vientos su alegría luego de casi tres años de noviazgo. Las felicitaciones para ambos no se hicieron esperar deseándoles lo mejor en esta nueva etapa.

Hasta el momento, ninguno de los dos dio más detalles sobre cómo fue el momento del compromiso, o cuándo sucedió esa valiosa promesa de amor que hoy comparen dichosos.

Ana Brenda Contreras y Zacarías Melhem, dos almas unidas por el destino

Como sabemos, Ana Brenda Contreras suele ser muy discreta con su vida personal. Por ello es que la mayoría de sus publicaciones en las redes sociales suele hacerlas solas, sin etiquetar a nadie, y mucho menos comparte momentos más íntimos. Algunos de sus seguidores se llevaron una grata sorpresa, pues no imaginaban que detrás de sus fotos en su álbum virtual, había una linda historia de amor escribiéndose.

La pareja empezó a salir en 2020, y aunque todo lo manejaban en bajo perfil, en noviembre de ese año lo felicitó por su cumpleaños: “Feliz cumpleaños al rey, al de corazón más bueno y sonrisa eterna. El que nos cuida a todos, el que me da perspectiva y me nivela. Pero sobre todo, me saca siempre una sonrisa (o carcajada) my rock Happy birthday”, escribió Ana Brenda.

El flechazo se dio en el círculo social cercano de la también cantante, pues es hermano de su mejor amiga, Daniela Melhem. Al parecer, ambos coincidieron en el bautizo de la hija de Daniela en 2017, pero en ese entonces Ana Brenda estaba en una relación con el también actor, Iván Sánchez.