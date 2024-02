De safari, Ana Brenda Contreras comparte el primer vistazo de su luna de miel con Zacarías Melhem

Ha pasado poco más de un mes desde que Ana Brenda Contreras se unió en matrimonio con Zacarías Melhem, una boda de ensueño que tuvo como escenario la Hacienda Zotoluca, en el estado mexicano de Hidalgo. La guapa actriz ha disfrutado al máximo estas primeras semanas como mujer casada, mientras sus fieles seguidores se preguntaban sobre el misterioso destino que ella y su esposo habían elegido para su luna de miel. Finalmente, la estrella de telenovelas ha compartido el primer vistazo del romántico viaje que ha emprendido junto al empresario.

El pasado 28 de febrero, Ana Brenda publicó en sus historias de Instagram la primera imagen de su luna de miel con Zacarías, en ella se les veía de espaldas en medio de una llanura, mientras que al fondo se alcanzaban a ver algunas cebras. No hizo falta mayor descripción para adivinar que la actriz y su esposo habían querido hacer un safari como primer viaje de esposos. Después compartió la postal de un hermoso atardecer tiñendo el cielo de color naranja. haciendo contraste con las siluetas oscuras de las copas de los árboles. “Agradecida”, escribió después junto a una bella foto del firmamento.

Tras aquella ‘probadita’, la guapa actriz publicó un reel con más imágenes de su espectacular viaje a las sabanas africanas. “Ubuntu * Soy lo que soy por lo que somos todos”, escribió Ana Brenda en su post, en el cual etiquetó a Zacarías. La primera palabra que usó hace alusión justamente al resto de su mensaje: ‘Ubuntu’ es un concepto filosófico adoptado en Sudáfrica que promueve el ‘cuidar al otro’ y se basa en la creencia de que el vínculo entre los humanos los hace capaces de enfrentar juntos la adversidad. Dicha descripción sería la prueba de que la pareja está vacacionando en dicha nación africana.

En el video se veía tanto a Ana Brenda como a Zacarías vestidos con atuendos ad hoc con la ocasión, y sobre todo felices. Desde muy temprano, y con cámara fotográfica en mano, los recién casados iniciaron la aventura en la que tuvieron la oportunidad de ver de cerca, y en su hábitat natural, a las más imponentes criaturas: desde leones y leopardos, hasta elefantes, jirafas e hipopótamos.

Convertida en toda una exploradora, la actriz no dejó de sonreír ni un momento mientras contemplaba la fauna desde la seguridad del vehículo, que se detuvo en varias ocasiones a escasos metros de los animales.

¿Cómo se siente Ana Brenda en esta etapa?

Días después de su espectacular boda, la intérprete compartió con nuestra revista hermana ¡HOLA! México los detalles del enlace, y también reveló su sentir en esta dulce etapa de su vida. An Brenda contó que, por los trabajos de ambos, no habían podido irse inmediatamente de luna de miel, pero que ya tenían el plan para hacerlo.

“La verdad, nunca pensé que fuera a disfrutar tanto esto y que me fuera a gustar esta etapa. Casarte con la persona correcta es… ¡increíble! No sé cómo explicarlo, pero ahora me siento como sostenida y acompañada. Empezamos una sociedad en la que importan los compromisos. Estamos súper felices. Literalmente, en la etapa ‘lunamielera’”, confesó.

