El detalle con el que Ana Brenda Contreras hizo presente a su padre en su boda

Ana Brenda Contreras y Zacarías Melhem pusieron el broche de oro a su historia de amor con una linda boda celebrada el fin de semana pasado. La pareja estuvo acompañada de sus familiares y amigos más queridos en una fiesta en la Hacienda de Zotoluca, en el estado de Hidalgo, México. Y en este día tan especial la actriz no se olvidó de su padre, Efraín Contreras, a quien hizo presente con un lindo detalle.

Entre sus manos, Ana Brenda no sólo llevó un ramo de pequeñas flores blancas, mejor conocidas como nube o velo de novia; en él ató un lazo con un relicario en el que colocó la foto de su padre y un lindo mensaje: “Corazón, camina conmigo hoy y siempre”.

Días después de la boda, la actriz ha querido compartir este detalle que la conmueve hasta el corazón. “Y ahí estabas 🤍✨”, anotó junto a la foto que pronto se llenó de cariñosos mensajes por parte de sus fans. Entre ellos destacó el de su esposo: “En todo momento bebé, el cielo también estuvo de fiesta”.

El dolor más grande para Ana Brenda Contreras

Para Ana Brenda, este detalle fue uno de los más importantes en su ajuar nupcial, pues siempre fue muy cercana a su padre, quien falleció repentinamente el 31 de octubre de 2017, a los 55 años. Reponerse de esta gran pérdida no fue sencillo para ella, pero tuvo que ser fuerte y seguir adelante.

“Hoy hace una semana me cambió la vida para siempre. Qué poco nos dicen sobre el dolor más grande que puede tener la niña de los ojos de un papá. Gracias a todos por sus palabras, sus silencios, sus flores y su cariño. Estoy tranquila, porque le di y le dije tanto, sobre todo en este último año, aunque sé que jamás me sentiré mejor sobre ya no compartir tanto que nos faltó”, escribió en aquel entonces la originaria de McAllen, Texas, quien lo recuerda con mucho cariño.

