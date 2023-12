Como nunca, Ana Brenda Contreras habla de los cuatro compromisos de boda que tuvo

Ana Brenda Contreras está de lo más feliz disfrutando de la romántica etapa de su compromiso con Zacarías Melhem. En unos meses, la pareja caminará hacía el altar para darse el “sí, acepto”, una boda que tiene a la actriz muy emocionada, pues para ella es una sensación nueva a pesar de haber estado a punto de dar ese paso en cuatro ocasiones distintas. Así lo confesó ella en una charla con su amiga Isabel Lascuraín, en el que recordó sus compromisos de boda anteriores y analizó desde el fondo de su corazón el motivo por el que ninguno de ellos funcionó.

Aunque suele ser reservada sobre su vida personal, la actriz confesó que ha tenido algunas oportunidades de convertirse en esposa. “¡Varias! Una, dos, tres, ¡cuatro!”, dijo entre risas y con un tono más bajo de voz. Sincera, expresó: “Esto nunca lo había dicho, en la vida, pero cuatro”. Recordemos que en 2013 Ana Brenda estuvo casada por el civil con Alejandro Hank Amaya, pero justo cuando iban a jurarse amor de forma religiosa, se separaron.

Con más soltura ahondó más en esa parte de sus relaciones amorosas, contando el motivo por el que no culminó ninguna de esas bodas: “No era mi prioridad, me refiero a que en mi vida no era mi prioridad y terminaba siendo un desastre. Yo no buscaba a las parejas, alguien me habla me decía: ‘Tú me gustas, bla, bla, bla’. Cuando yo caía en cuenta, ya andábamos, pero nunca los elegía, nunca decía: ‘Él me gusta’, tampoco me ponía analizar si iba a tener un buen match con esa persona”, confesó.

Ana Brenda continuó: “Entonces, nada más me dejaba guiar y trabajaba sin parar. Muchas veces dejaba que se me acercara gente, ni mala ni buena, solamente no era lo mejor para mí y no me fue muy bien”.

Al dejar su corazón al descubierto, agregó: “No es que sea de enorgullecerme o de broma, pero he tenido relaciones importantes y de repente sí me da un poco de cosa que digan: ‘Si no se casó es por algo’, y sí señores, porque soy una mujer que tiene objetivos y que trabaja”.

La complicada agenda

Al igual que otras celebridades, Ana Brenda Contreras tuvo que decir adiós a algunas de sus parejas cuando, por motivos laborales, sus tiempos ya no coincidían. “Es que no puedes, es tan sencillo como esto: Antes las telenovelas se grababan nueve meses al año, ¿cómo tienes un novio, cuando estás nueve meses en un set, aproximadamente, 12 horas al día, de lunes a sábado?”, contó.

Y siguió: Es verdad que, por naturaleza, nuestra condición de mujer, eso siempre te pasa factura, el hecho de que trabajes mucho, siempre te pasa factura, es muy injusto, pero es la realidad de las cosas, al hombre se le perdona ser la pareja ausente, el padre ausente, que tenga metas, pero cuando una mujer lo hace, en vez de ser cualidades o atributos son cosas que juegan en tu contra”.

La boda en puerta

Después de una profunda introspección, la actriz entendió qué es lo que buscaba en una pareja. Y con las cosas claras, su relación con Zacarías Melhem poco a poco floreció. Al principio ella se negaba, pero al darse cuenta de que el hermano de su amiga era la persona que elegía, todo cambió.

La pareja, que vive en Texas, se comprometió el verano pasado y ahora está planeando una soñada boda que seguro dará mucho de qué hablar el próximo año.

