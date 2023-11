Ana Brenda Contreras y el lindo detalle para su prometido en su cumpleaños

Ana Brenda Contreras está feliz por celebrar un año más de vida de una de las personas que más ama. Su prometido, Zacarías Melhem, sopló las velitas de su pastel esta semana, y la actriz quiso conmemorarlo con una linda felicitación en las redes sociales que resume lo bien que se la pasaron juntos.

“¡¡Amor mío!! Mi escorpio más escorpio ♏️ Feliz cumpleaños ❤️”, escribió la mexicana junto a un par de fotos en su visita por Austin, Texas. “Mi @zaca75 agradezco hoy por tu salud (en mejor estado que la mía, por supuesto 😂) y que estés un año más dándome risas, dándome lata pero sobre todo dándome mucho corazón”, continuó.

Feliz y compartiendo uno de los detalles que más le gustan, la actriz anotó para su prometido: “Agradezco por ti encontrándome siempre con un abrazo y oliendo deli, te mereces puras cosas bonitas. Te amo ♾️ disfruta tu día, corita. Happy bday soon to be hubby ❤️”.

Al parecer, la pareja celebró este día en un restaurante de sushi, en donde se reunieron con amigos para disfrutar de los platillos creados por los chefs que también celebraron la vida de Zacarías.

El gran amor y apoyo de Ana Brenda

A mediados de junio, Ana Brenda Contreras compartió con sus seguidores la gran noticia de su compromiso. “Lo mejor ya está pasando 💍 #wesaidyes”, escribió junto a una linda postal en blanco y negro en la que muestra su sortija al mismo tiempo que abraza al hombre de su vida.

Y aunque suele ser bastante reservada con los detalles de su vida personal, Ana Brenda fue de lo más abierta semanas atrás, cuando reveló que se había sometido a una cirugía de extirpación de los implantes que tuvo dentro de su cuerpo por tanto tiempo. La recuperación fue un éxito, y confirmó que se encontraba de lo más apapachada por sus seres queridos.

