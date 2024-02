En este mes del amor, compartimos la crónica de la boda soñada de Ana Brenda Contreras y Zacarías Melhem

¿Qué te reenamora siempre de él?

¡Que me hace reír todos los días de mi vida! Incluso en los momentos más tensos, en aquellos que siento que el mundo se me cae encima, él me deja ser como soy y me cuida. ¿Qué puedo decir? Estoy muy enamorada y, por las cosas que él me ha dicho y me ha demostrado, él también lo está de mí. Creo que nos complementamos. Somos personas diferentes, pero con los mismos valores.