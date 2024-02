Ana Brenda Contreras explica la ausencia de Angelique Boyer y Sebastián Rulli en su boda

A poco más de una semana de haber celebrado su boda con Zacarías Melhem, Ana Brenda Contreras rompió el silencio sobre el sutil reclamo que Sebastián Rulli y Angelique Boyer hicieron a la distancia por no haberlos invitado a la fiesta. Los tres se hicieron historia en la televisión casi 15 años atrás, cuando protagonizaron juntos la telenovela Teresa, por lo que Angelique y Sebastián llegaron a pensar que su excompañera les enviaría una invitación para celebrar juntos su unión amorosa.

En el aeropuerto de la Ciudad de México y ante varios reporteros, Ana Brenda respondió a la broma de Angelique y Sebastián, quienes comentaron que quizá seguía resentida por el final de la telenovela emitida en 2010.

En un tono un poco más serio, explicó la situación en torno a la planeación de la boda, y dijo que: “La realidad es que quien ha pasado por una boda, sabe lo difícil que es armar la lista de invitados. No sabes la cantidad de amigos, compañeros de trabajo, gente que quiero y que no pude invitar porque la realidad es que el evento era un poco íntimo”. Un argumento con el que muchísimas novias que se han encargado de organizar su fiesta se identifican a la perfección.

“El lugar era íntimo, pequeño y además de todo, así lo quisimos. Me hubiera encantado, pero se me vuelve un fiestón de mil personas”, agregó la recién casada, quien tuvo que hacer una minuciosa lista de invitados considerando siempre por delante a sus familiares y amigos más cercanos; así como los de su hoy esposo.

La fiesta tuvo lugar en la Hacienda de Zotoluca, en el estado de Hidalgo, México; y a pesar de que fue agotador planear la ceremonia y la celebración, Ana Brenda se siente muy tranquila con el resultado del día más feliz de su vida. “Estaba nerviosa pero muy contenta. Creo que superó mis expectativas”, aseguró, y añadió que para ella todo fue perfecto.

El especial detalle con el que recordó a su padre

Entre los puntos importantes de su boda con Zacarías Melhem, Ana Brenda Contreras quiso incluir un detalle muy especial para recordar a su padre, Efraín Contreras, quien falleció en 2017, a los 55 años. La actriz llevó un relicario con la foto de su papá de un lado, y del otro la leyenda “Corazón, camina conmigo hoy y siempre”.

“Yo no sabía cómo llevarlo conmigo, en algún momento se me ocurrió forrar el ramo con alguna de sus camisas que todavía guarda mi mamá y empecé a buscar en Internet ideas hasta que di con esta persona que hacía estas imágenes, como esta medallita. Fue un día lleno de emociones y definitivamente él tenía que estar ahí presente”, expresó. Algunas de sus seguidoras no sólo se enternecieron con la acción, sino que le agradecieron por la idea para hacer presentes a sus propios seres queridos en el día de sus bodas.

