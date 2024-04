Tras su luna de miel, Ana Brenda Contreras revela si se siente lista para convertirse en mamá

Sin duda alguna, Ana Brenda Contreras atraviesa por una etapa de vida muy especial. Tras su espectacular boda con Zacarías Melhem y su romántica luna de miel a África, la actriz se encuentra disfrutando al máximo de su nueva vida de casada, mientras se prepara para los siguientes pasos que dará a nivel personal y profesional. Algo de lo que la intérprete habló en una reciente entrevista, en la que con total sinceridad dijo estarse tomando el tiempo necesario antes de pensar a planear un embarazo, pues dijo, a pesar de que le ilusiona la idea de convertirse en madre, es algo que dejará en manos del destino y del tiempo.

La actriz vive un auténtico cuento de hadas tras su boda con Zacarías Melhem

Fue durante una charla que sostuvo con el programa De Primera Mano, que la actriz respondió a las preguntas relacionadas con la maternidad, un tema del que habló con total sinceridad. “No lo sé, si se da, ojalá”, dijo la intérprete luego de que fuera cuestionada acerca de si dentro de sus planes a corto plazo estaba el convertirse en mamá.

En ese mismo sentido, Ana Brenda fue muy puntual a la hora de hablar de lo que espera de la maternidad, pues dijo, es algo por lo que no se siente presionada, pues entiende que puede ser algo que simplemente no se dé. “Definitivamente es algo sobre lo que he sido abierta, que claro que me ilusiona, pero a veces por algún motivo u otro no se da, esperemos que sí”, agregó.

Ana Brenda está abierta a la maternidad

La actriz también habló de cómo fue que vivió su viaje de bodas con Zacarías. “La luna de miel es para eso, para derramar miel, para estar disfrutando de esta etapa bien padre, que ojalá dure mucho”, compartió la intérprete de lo más ilusionada. “Nos fuimos a África, era algo que estaba en la lista de deseos de los dos, de que teníamos que conocer, lo queríamos hacer juntos”, agregó.

La refelxión sobre su vida de casada

Por otro lado, la intérprete habló sobre cómo asume esta nueva etapa de su vida, dejando en claro que el matrimonio no es la fórmula exacta para la felicidad. “Yo creo que cada quien sabrá, cada quien tiene sus historias, cada quien toma sus decisiones, y tampoco el casarte asegura la felicidad, como tampoco estar solo significa que seas una persona que esté sola, que se sienta sola”, comentó la actriz. “Yo creo que hay que buscarla todos los días y pues nos arriesgamos, y eso creo que es superaplaudible de los dos”, finalizó.