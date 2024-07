Ana Brenda Contreras se sincera sobre la maternidad: 'Es un tema sensible'

Aunque Ana Brenda Contreras siempre ha sido muy abierta respecto a su deseo de convertirse en madre al lado de Zacarías Melhem, su esposo, la intérprete reconoce que enfrentar los cuestionamientos en torno a este tema puede llegar a ser complicado, debido a que se trata de una situación sumamente personal e íntima. Algo de lo que habló en un reciente encuentro con la prensa, en el que con total puntualidad reveló si es que en sus planes está el convertirse en madre próximamente.

© IG: @anabreco La actriz se encuentra en una etapa muy especial de su vida

Con la sinceridad que suele caracterizarla, la intérprete hizo frente a las preguntas de la prensa respecto a su deseo de ser madre, una oportunidad en la que se encargó de dejar en claro que, si bien, está en búsqueda de su primer embarazo, las cosas no siempre salen como se desea. "Ojalá se pueda, es un tema sensible creo que para muchas mujeres; para mí en lo particular puedo decir que lo es, entonces ojalá se pueda, yo qué más quisiera", expresó la actriz, en declaraciones retomadas por el programa Despierta América.

© IG: @anabreco Ana Brenda Contreras y su esposo Zacarías Melhem

En ese mismo sentido, Ana Brenda pidió a la prensa ser más prudentes a la hora de abordar temas tan personales, pues nunca se sabe el proceso que cada persona esté atravesando. "Más bien creo que imprudencia (preguntar sobre un embarazo). Cada quien, pero más bien es una imprudencia. Pero eso como muchas cosas; de repente a la gente le preguntan ‘¿Ya te vas a casar?’, ‘¿Ya vas a tener novio?’ o ‘¿Ya vas a trabajar?’, igual y alguien no encuentra trabajo", puntualizó.

En otro orden de ideas, Ana Brenda reveló cómo ha sido para ella combinar su vida de casada con su vida profesional, una experiencia que dijo, ha sido gratificante. "Creo que es algo muy bonito y creo que sí, sí cambia para bien, pero también intentar encontrar el balance del trabajo”, mencionó. “El estar, sobre todo eso, creo que te requiere estar como más presente de tiempo y encontrar ese balance, es difícil como mujer, pero no imposible, entonces estoy en esa búsqueda y lo bueno que tengo alguien que me apoya cien por ciento, que es mi fan número uno", finalizó.

La reflexión sobre su vida de casada

En una charla que sostuvo hace unos meses con el programa De Primera Mano, la intérprete habló sobre cómo asume esta nueva etapa de su vida, dejando en claro que el matrimonio no es la fórmula exacta para la felicidad. “Yo creo que cada quien sabrá, cada quien tiene sus historias, cada quien toma sus decisiones, y tampoco el casarte asegura la felicidad, como tampoco estar solo significa que seas una persona que esté sola, que se sienta sola”, comentó la actriz. “Yo creo que hay que buscarla todos los días y pues nos arriesgamos, y eso creo que es superaplaudible de los dos”, finalizó.