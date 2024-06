Ana Brenda Contreras se sincera sobre cómo han sido los primeros meses de casada

Ana Brenda Contreras y Zacarías Melhem pusieron el broche de oro a su relación con una boda celebrada por todo lo alto junto a sus amigos y familiares más cercanos. El 27 de enero pasado, la pareja se juraba amor eterno en una ceremonia religiosa celebrada en la Hacienda de Zotoluca, en el estado de Hidalgo, en México. La noche anterior, la actriz y el empresario mexico-americano intercambiaron sus votos en su boda civil, en la que ambos lucían felices y dichosos por iniciar una vida juntos. A cuatro meses de aquel día y una aventurera luna de miel por África, la actriz se sincera sobre su vida de casada y cómo ha sido esta primera etapa de matrimonio.

©AGBA Studio





“(Estoy) Muy bien, muy contenta”, dijo sonriente a varios medios de comunicación que la encontraron en el aeropuerto de la Ciudad de México. Honesta, dijo sobre la vida de casada: “La realidad es que es un trabajo diario, en vez de vendernos el cuento de hadas, deberían de decirnos cómo lidiar todos los días con las cosas que se presentan porque se requiere mucha paciencia y muchísimo amor”.

A pesar de ser bastante reservada con los temas de su vida personal, la también cantante se dio tiempo para charlar sobre los cambios que han vivido ella y Zacarías ahora que son esposos. “Vivíamos una vida de pareja, pero obviamente son otros compromisos, se esperan otras cosas. ¡También es bonito!”, expresó sin dejar de sonreír.

Y continuó: “Ambos somos muy independientes y somos muy trabajadores y es algo que no queremos cambiar el uno del otro”. Entre los detalles y ajustes que han tenido que hacer para adaptarse a su nueva vida como marido y mujer, la actriz aseguró que: “Nos disfrutamos muchísimo, viajamos a donde sea para estar juntos y así vamos a estar mientras se pueda”.

Los planes de ser papás

Durante su encuentro con los medios, la también empresaria de 37 años contó entre risas que ya tiene el instinto maternal desarrollado gracias a su convivencia con su perrita, Tomasa, a quien llevaba con ella en el aeropuerto.

Y aunque esta vez no dio más detalles al respecto, en una ocasión anterior aseguró estar tranquila con ese detalle de su vida personal por el que no se siente presionada. “Definitivamente es algo sobre lo que he sido abierta, que claro que me ilusiona, pero a veces por algún motivo u otro no se da, esperemos que sí”, comentó.