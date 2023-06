Tras la operación de su padre, Shakira comparte una linda postal desde el regazo de su mamá

Luego de regresar a Miami tras llevar a sus hijos de Barcelona, Shakira puso rumbo en su natal Colombia. La cantante viajó a Cartagena para acompañar a su padre, William Mebarak, quien fue sometido a una operación. Afortunadamente, todo salió bien en la cirugía, y la misma cantante expresó su agradecimiento al personal médico. Ahora, luego de que se despidiera de dicha ciudad colombiana, la intérprete ha compartido un vistazo de la intimidad de su vida familiar, esta vez al lado de su mamá, la señora Nidia del Carmen Ripoll.

Shakira siempre ha velado por el bienestar de sus padres

“¡Sí, a mi edad y todavía me siento en el regazo de mi madre!”, escribió ‘Shaki’ en su cuenta de Instagram al compartió una linda postal junto a su mamá. Tal como ella misma lo comentó, se ve sentada en sus piernas, rodeándola con su brazo y esbozando ambas grandes sonrisas.

Shakira no agregó más detalles sobre cuándo y dónde fue realizado este lindo posado madre e hija. No sería de extrañar que la cantante se haya retratado con su mamá en su reciente viaje a Colombia. Si bien la intérprete se despidió de Cartagena el domingo pasado, no se sabe con precisión si sigue en territorio colombiano o si ya regresó a su hogar en Miami.

‘Shaki’ compartió esta linda postal junto a su mamá

‘Shaki’ no ha revelado más detalles sobre sus planes, pero se sabe que el próximo 19 de junio su ex Gerard Piqué le devolverá a sus hijos Milan y Sasha para que continúen con ella las vacaciones escolares. Por ello, no sería de extrañar tampoco que vuele de vuelta a Barcelona en los próximos días.

La gran admiración que ‘Shaki’ siente por su madre

A inicios del pasado mes de mayo, Shakira fue reconocida como Mujer del Año en el evento en Billboard Latin Women In Music. Al recibir este galardón, la cantante pronunció un poderoso discurso sobre el empoderamiento de la mujer, en el que además hizo una mención especial a su madre, a quien le dedicó este reconocimiento.

Shakira le dedicó su reconocimiento a su madre

“Hay una mujer muy especial para mí que me ha inspirado más que nadie que no está aquí hoy, mi madre”, dijo entonces la intérprete de Acróstico. “Mami, si me estás viendo por la tele, a pesar de las dificultades que has enfrentado este año, sigues de pie, con tu amor sin límites y resiliencia y para mí mami, tú has sido la mujer del año”, expresó.

“Así que este reconocimiento va para ti y para mis hijos Milan y Sasha, porque por ellos quiero ser una mejor mujer cada día. También para mis amigas, ustedes me han sostenido y me sostienen cuando me flaquean las piernas”, agregó.

Shakira admira la fortaleza de su mamá

