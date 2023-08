Saúl ‘Canelo’ Álvarez no quiere que su hija Emily sea modelo o actriz, y explica las razones

El pasado mes de junio, Emily, la primogénita de Saul ‘Canelo’ Álvarez sorprendió a más de uno al revelar su sueño de incursionar en la actuación. Inspirada por la dedicación y el éxito de su padre, la jovencita de 15 años ha destacado en el deporte, específicamente en la equitación, por ello su confesión resultó especialmente inesperada. Sin embargo, al boxeador mexicano no le encanta la idea de que su hija se convierta en actriz ni tampoco en modelo, pues así lo ha reconocido recientemente.

Emily, fruto de la relación que tuvo ‘Canelo’ con Karen Beltrán hace varios años, participó hace algunas semanas en un evento de moda en la ciudad de Guadalajara usando un vestido firmado por la marca Ragazza, quien la eligió para usar un diseño conmemorativo por los 200 años de la fundación del estado mexicano de Jalisco.

Si bien muchos medios locales se refirieron a la participación de la jovencita como su debut en el modelaje, su famoso papá quiso aclarar las cosas. “Pues no debutó como modelo, más (bien) modeló ahí un vestido para Jalisco”, declaró ‘Canelo’ en entrevista para el programa Al Rojo Vivo (Telemundo).

‘Canelo’ tiene una estupenda relación con su hija mayor.

Cuestionado directamente sobre si le gustaría que su primogénita tomara ese camino profesional, Álvarez fue sincero y dijo que no. “A mí no me gustaría, no me gustaría que estuviera mucho envuelta en lo que son los medios más que nada. No como modelo, no como actriz, o lo que sea. Me gustaría más que fuera deportista, igualmente va a estar envuelta en medios porque pues es deportista ¿no?”, explicó.

La apoyaría de cualquier forma

El boxeador se refirió al hecho de que Emily ha recibido algunas propuestas de modelaje y aunque él está convencido de que no es el camino que le gustaría que su hija siguiera, aseguró que en caso de que su hija quisiera dedicarse a ello la apoyaría.

“Sí, y me lo dice, obviamente me dice cada una de las cosas y obviamente tengo que dar mi visto bueno, pero al final de cuentas mira, no es lo que yo quiera, ¿verdad?, yo puedo decir muchas cosas, pero al final de cuentas es lo que ella quiera y la voy a apoyar al cien por ciento en lo que ella quiera, dándole mi consejo y mis opiniones”, comentó.

Hace un par de años, en una entrevista con el periodista estadounidense Graham Bensinger, Álvarez habló de su experiencia como papá primerizo y recordó una importante elección que aprendió sobre la crianza de su hija, a quien en un momento le dio todo lo que él no tuvo. “Hubo un momento en que dije: ‘Me estoy equivocando, me estoy equivocando porque así no es la vida: ‘Vas a hacer a tus hijos dependientes de algo que eres tú. Obviamente no les falta nada, pero siempre es: “Te lo ganas, tú sola, te lo ganas tú solo”, contó.