El increíble regalo que ‘Canelo’ Álvarez y su esposa le dieron a Emily

Las palabras de agradecimiento de Emily

Este lunes la hija mayor de ‘Canelo’ Álvarez tomó su cuenta de Instagram para expresar su agradecimiento por su increíble festejo y por todos los mensajes de cariño que recibió. “Quiero agradecer a todos mis amigos, familia que me pudieron acompañar el sábado en mi fiesta, agradecerles a mis papás, a los decoradores de la fiesta, a todos por ser parte de esa noche que nunca se me va a olvidar”, expresó en un video, el cual grabó desde su entrenamiento de equitación.

“Quiero agradecer a todas esas personas que me escribieron mensajes, he querido contestarlos pero contesto todos y me tardo fácilmente dos días para hacerlo así que hago este video para agradecer a todos y cada uno de ustedes por ser parte de esto”, agregó.

©@emilyc.alvarez



Emily agradeció el cariño recibido