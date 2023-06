Emily, la hija mayor de ‘Canelo’ Álvarez, revela que quiere ser actriz

Más allá de su exitosa carrera en el boxeo y de sus prósperos negocios, para Saúl ‘Canelo’ Álvarez no hay nada más importante que su familia. El pugilista mexicano es un esposo detallista y un padre cariñoso con sus hijos, quienes son su tesoro más valioso.Emily es la mayor de ellos, y a sus 15 años es una fuente de orgullo constante para su padre. Esta jovencita acaba de hacer una sorprendente revelación pues, aunque es muy conocido su amor a los caballos y su talento como amazona, ha revelado que tiene el sueño de incursionar en la actuación.

©@wilmedinamexico



Emily celebró en octubre su fuesta de 15 años

Emily, quien es fruto de la relación que tuvo ‘Canelo’ hace años con la tapatía Karen Beltrán, protagonizó su primera portada en solitario en nuestra revista hermana ¡HOLA! México. La jovencita posó desde espectacular el rancho ‘Las Reinas’, ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, en el estado mexicano de Jalisco, el cual es propiedad del boxeador. Este lugar fue el mismo que albergó la espectacular fiesta de XV años de la adolescente, la cual se celebró en octubre pasado.

Si bien la primogénita de Álvarez se ha dedicado desde muy pequeña a la equitación, e incluso posó para dicha portada con uno de sus amados caballos, tiene un anhelo sobre su futuro que no tiene nada que ver con lo que ha hecho hasta ahora, ni siquiera con el deporte, y es que ha revelado que quiere ser actriz.

Emily tenía muy bien guardado este secreto, y es que, aunque tiene un perfil público en Instagram con más de 800 mil seguidores, suele ser un tanto reservada. Gran parte de sus publicaciones están enfocadas en su faceta de amazona, la cual le ha merecido importantes reconocimientos en diversas competencias hípicas.

El momento en que ‘Canelo’ se enteró de que sería papá

Hace un par de años, en una entrevista con el periodista estadounidense Graham Bensinger, Saúl Álvarez recordó cuando su vida cambió por completo al enterarse de que sería papá. “Tenía como 16 años. Mi reacción fue llevarme a vivir a mi novia en ese momento, estaba embarazada, renté una casa de mil pesos y me la llevé a vivir conmigo”, relató entonces.

Ahondando en su experiencia como papá primerizo, ‘Canelo’ contó que cuando las cosas empezaron a marchar mejor en su carrera le dio a su hija todo lo que el no tuvo. Pero un día, de manera repentina, se dio cuenta de que ese camino podría ser malo para ella a futuro. “Hubo un momento en que dije: ‘Me estoy equivocando, me estoy equivocando porque así no es la vida: ‘Vas a hacer a tus hijos dependientes de algo que eres tú’”, contó. “Obviamente no les falta nada, pero siempre es: “Te lo ganas, tú sola, te lo ganas tú solo”, aseguró.

©@canelo



‘Canelo’ le ha dado importantes lecciones a su hija

Vídeo Relacionado: Timotheé Chalamet se convierte en la nueva imagen de Chanel Loading the player...