Emily, hija del ‘Canelo’, se replantea su futuro: ‘No me veo siendo actriz o modelo, sino deportista’

Emily, la hija mayor de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, confesó hace unos meses a nuestra revista hermana ¡HOLA! México sus deseos de convertirse en actriz. Esta revelación sorprendió a muchos pues se pensaba que la jovencita estaba completamente dedicada a la equitación. Su famoso papá incluso opinó al respecto, y aunque admitió que no le encantaba la idea de que su hija tomara el camino hacia la industria del espectáculo, dijo que siempre la apoyaría. Sin embargo, parece ser que Emily ha replanteado sus opciones, pues acaba de revelar que la única forma en la que se ve a futuro es como deportista.

“En este momento la actuación y el modelaje son cosas que uno intenta, pero como tal, no tengo planeado seguir haciéndolo”, confesó la joven en entrevista con la revista mexicana CARAS. Hace poco, Emily incursionó en el modelaje al colaborar con una firma mexicana de moda, específicamente para su colección de vestidos para quinceañeras. Anteriormente participó en un evento de moda modelando un diseño conmemorativo por los 200 años de la fundación del estado de Jalisco, donde radica.

“Obviamente si se llega a dar una oportunidad de algo que realmente me interese en un futuro, las puertas no están cerradas. No es como que me vea más grande siendo actriz o modelo, me sigo viendo como deportista, esa es mi prioridad”, aclaró la adolescente, quien dentro de poco cumplirá 16 años.

Emily contó que lleva unos 8 años montando, y que su amor por los caballos nació cuando era pequeña, luego de que fue a equinoterapia. Ahora, el deporte ecuestre es su mayor pasión, y en lo que se vislumbra con grandes metas. “En el deporte tengo mis sueños muy claros, quiero representar a México en unas olimpiadas, en Juegos Centroamericanos, Panamericanos y competencias de alto nivel y talla internacional”, confesó.

Por fortuna, su papá la ha apoyado incondicionalmente en este sueño. “Estoy muy agradecida, pues siempre me ha impulsado; él ha dicho que me va a apoyar en todo lo que yo quiera hacer, aunque también me dice que la escuela debe ser mi prioridad”, contó.

¿Qué decía ‘Canelo’ de que Emily fuera actriz o modelo?

El pasado mes de agosto, ‘Canelo’ fue cuestionado sobre el comentado debut de su primogénita en el modelaje, y desde el primer momento quiso hacer una aclaración. “Pues no debutó como modelo, más (bien) modeló ahí un vestido para Jalisco”, dijo en entrevista para el programa Al Rojo Vivo (Telemundo).

Cuestionado directamente sobre si le gustaría que su primogénita tomara ese camino profesional, el boxeador dijo que no. “A mí no me gustaría, no me gustaría que estuviera mucho envuelta en lo que son los medios más que nada. No como modelo, no como actriz, o lo que sea. Me gustaría más que fuera deportista, igualmente va a estar envuelta en medios porque pues es deportista ¿no?”, explicó entonces.

Sin embargo, aseguró que siempre apoyaría a su hija en cualquiera que fuera su sueño. “A final de cuentas mira, no es lo que yo quiera, ¿verdad?, yo puedo decir muchas cosas, pero al final de cuentas es lo que ella quiera y la voy a apoyar al cien por ciento en lo que ella quiera, dándole mi consejo y mis opiniones”, expresó.

