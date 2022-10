¡Felices 15! ‘El Canelo’ Álvarez celebra a su hija Emily

Además de su papá, Emily recibió una extensa y emotiva felicitación de parte de su madre, Karen Beltrán. “Te deseo todo lo más hermoso del mundo, eres una bendición, un ser de luz, una alegría para los que te tenemos cerca”, escribió la tapatía. “No sabes qué felicidad me da verte llegar a esta etapa de tu vida, el ver que mi niña crece, que cada día alcanza sus sueños, que cada día me sorprende de cómo luchas por conseguirlos y llegar hasta dónde estás, me has enseñado a ser tu mamá a ser tu amiga y tu compañera de vida”, agregó en su mensaje.

“Siempre estaré para ti, nunca lo olvides. Dios bendiga tu vida eternamente mi niña. Que nada ni nadie borre tu sonrisa. Celebro tu vida con todo mi amor, felices 15 años mi Emi, me siento muy orgullosa de ser tu mamá”, agregó en su publicación.