Saúl ‘El Canelo’ Álvarez se sincera con las Estefan: ‘Cuando quiero llorar, lo hago’

El próximo jueves 4 de noviembre, en el nuevo episodio de Red Table Talk: The Estefans, se abordará el tema: Inside the Mind of Men (Dentro de la mente de los hombres), en específico, sus sentimientos, algo para muchos hombres, es todavía en pleno siglo XXI un tabú. En punto de las 9amPT / 12pmET on Facebook Watch, Lili, Gloria y Emily Estefan, tendrán en la mesa al boxeador mexicano Sául ‘El Canelo’ Álvarez y al actor Justin Baldoni para derribar los mitos que hay detrás del desafortunado dicho, ‘los hombres no lloran’.

©Sami Drasin



Emily, Gloria y Lili Estefan

Tenemos para ti un adelanto de lo que podrás ver en este episodio cargado de sinceridad, emoción y sobre todo, sentimientos ‘a flor de piel’, donde uno de los pugilistas más famosos del mundo se confesará y hablará sin tapujos sobre sus sentimientos. “Aunque soy peleador y eso, también tengo mis sentimientos”, dijo ‘El Canelo’, quien es originario de Guadalajara, Jalisco. “Cuando quiero llorar, lo hago”, reveló el campeón mundial.

Ante las Estefan, Álvarez dijo que el hecho de expresar sus sentimientos como hombre y luchador que es, no es una señal de fragilidad. “Yo creo que eso (llorar) no tiene que ver para nada con ser débil o no ser débil. Si tienes un momento difícil, puedes sacarlo de esa manera”, agregó el deportista de 31 años.

Además de tener a ‘El Canelo’ como su invitado, también recibieron al actor Justin Baldoni, quien hizo un llamado a los padres y al hecho de saber orientar a sus hijos, en específico a los varones, con respecto a la demostración de las emociones.

¡No te pierdas este nuevo capítulo a través de Facebook Watch!