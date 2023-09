Danna Paola cantará el Himno Nacional de México en la pelea de ‘Canelo’ Álvarez

Para Saúl ‘Canelo’ Álvarez, como para muchos boxeadores mexicanos, se ha vuelto ya una tradición subirse al ring cada septiembre, pues este mes se conmemora el Día de la Independencia de México. Y este año no será la excepción, pues el pugilista tiene agendada una pelea en Las Vegas, Nevada, ciudad que lo ha acogido en más de una vez para sus encuentros boxísticos. Sin embargo, el combate de este año tendrá un rostro diferente, pues el evento contará con la participación de una joven estrella pop mexicana: Danna Paola.

©GettyImages



‘Canlo’ peleará en Las Vegas contra el estadounidense Jermell Charlo.

En entrevista con el programa ESPN Knockout, ‘Canelo’ habló sobre su próximo encuentro contra el en ESPN Knockout contra el estadounidense Jermell Charlo, el cual se llevará a cabo el 30 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas. En la charla, en boxeador tapatío confirmó quién será la persona encargada de cantar el Himno Nacional de México.

“Danna Paola me va a hacer los honores. Su equipo fue el que se contactó conmigo y nos pusimos de acuerdo. Es un honor que entone el Himno”, expresó Álvarez. Hasta ahora, la intérprete de Mala Fama no ha hablado acerca de esta participación, pero en las cuentas de sus grupos de fans ya está celebrando esta participación.

Danna se encuentra en medio de su gira XT4SIS Tour, la cual la ha llevado por varias ciudades de Estados Unidos como Houston, San Antonio, Nashville, Miami y Nueva York, ésta última en la que se presentó el pasado fin de semana. El prximo 13 de septiembre estará en Denver, Colorado, y el 15 de septiembre en Phoenix, Arizona. Previo a su participación en la pelea de ‘Canelo’ estará en House of Blues Las Vegas.

La cantante de 28 años se unirá a una lista de talentosas cantante mexicanas que han cantado el Himno Nacional mexicano en alguna pelea de Álvarez, la cual incluye a que incluye a Ángela Aguilar, Lucero, Carolina Ross, Sofía Reyes, Paty Cantú y Edith Márquez.

¿’Canelo’ ya piensa en el retiro’

En medio de la promoción de su pelea contra Jermell Charlo, el boxeador mexicano confesó si ya piensa en despedirse del ring. “El día que me canse me voy a retirar. El día que yo diga: ‘ya no lo hago con las mismas ganas, ya me pesa irme a concentrar o me pesa ir al gimnasio o me pesa ir a entrenar’, ese día me voy a retirar”, dijo en entrevista con TUDN.

