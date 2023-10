Con serenata sorpresa, así celebró Emily, hija mayor del ‘Canelo’ Álvarez sus 16 años

Ha pasado ya un año desde aquella espectacular fiesta con la que Saúl ‘Canelo’ Álvarez celebró los 15 años de Emily, su hija mayor. La jovencita, que recientemente habló de su ilusión de lo que anhela para su futuro profesional, ha cumplido ya 16 años, y por supuesto que la ocasión no ha pasado desapercibida. La primogénita del boxeador mexicano ha recibido numerosas muestras de cariño en su día, empezando por una sorpresiva serenata desde las primeras horas del día.

©@wilmedinamexico



‘Canelo’ Álvarez en la fiesta de 15 años de su hija Emily en 2022

Karen Beltrán, madre de Emily, fue la encargada de compartir en redes sociales algunas de las sorpresas que recibió la cumpleañera. Desde muy temprano este 12 de octubre, la guapa madre tapatía publicó un video en su Instagram en el que se ve la reacción de la festejada al percatarse de la presencia de músicos que le cantaban Las Mañanitas, canción tradicional en México para los cumpleaños.

Loading the player...

La joven, que al parecer aún se encontraba en pijama, no dejó de sonreír y llevarse las mano al rostro al no dar crédito de lo que estaba ocurriendo. Finalmente, bajó las escaleras para encontrarse con sus seres queridos y con los cantantes que cantaban en su honor: Francisco ‘Gallo’ Elizalde y Paco Martínez Gándara, así como un conjunto de mariachi.

©@annybeltran



Emily tuvo un lindo festejo en su día.

“Felices 16 amorcito mío, te amo con toda mi alma vida mía”, escribió Karen la felicitar a su hija. Poco después compartió una foto en la que se veía a Emily sentada a la mesa, sosteniendo la velita encendida de su pastel de cumpleaños. La celebración se prolongó hasta la noche, pues madre, hija y varias amigas acudieron a un show musical para seguir festejando.

©@emilyc.alvarez



Emily recibió un lindo mensaje de parte de su hermanito.

La cumpleañera retomó las publicaciones que familiares y amigos le dedicaron en su día, entre ellas la de su hermanito Saúl Adiel Álvarez, a quien ‘Canelo’ tuvo con Nelda Sepúlveda. Por su parte, Emily compartió una sesión de fotos que se hizo con motivo de su cumpleaños; en ella se le veía luciendo muy bella ataviada con un vestido negro.

El apoyo incondicional de su padre

Si bien ‘Canelo’ no compartió ninguna felicitación pública para su hija, lo más seguro es que lo haya hecho en privado. No es secreto para nadie que el pugilista es un padre amoroso y dedicado, y de hecho ha contado que Emily fue uno de sus mayores motores para salir adelante a inicios de su carrera. Por su parte, la joven contó hace poco que su famoso papá siempre la ha apoyado en sus sueños.

“Estoy muy agradecida, pues siempre me ha impulsado; él ha dicho que me va a apoyar en todo lo que yo quiera hacer, aunque también me dice que la escuela debe ser mi prioridad”, contaba Emily recientemente a la revista mexicana CARAS. Y él también lo ha expresado abiertamente: “La voy a apoyar al cien por ciento en lo que ella quiera, dándole mi consejo y mis opiniones”, expresaba Álvarez hace tiempo en entrevista con Al Rojo Vivo.

Vídeo Relacionado: Ariana Grande debe pagar 1,25 millones a su ex-esposo tras divorcio Loading the player...